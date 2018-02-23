Пятница, 23 Февраля 2018 19:28

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 февраля принял представителей Американской торговой палаты в Армении (AmGgam) и членов - организаций представителей, которые осуществляют свою деятельность в сфере интеллектуальной собственности или столкнулись с проблемами интелллектуальной собственности в процессе своей предпринимательской деятельности.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, гости, выразив признательность за прием, отметили, что одним из вопросов повестки предстоящего в Вашингтоне второго заседания армяно-американского совета, созданного в рамках соглашения "О торговле и инвестициях", станет рассмотрение проблемы интелллектуальной собственности, защита которого важна с точки зрения содействия и развития бизнеса. В этом контексте был представлен ряд проблем в данной сфере, с которым бизнес сталкивается в повседневной деятельности. В частности, было указано на правоприменительность практики в сфере интеллектуальной собственности, работу судебной системы и проблему специализированных судов, таможенные процедуры и другие вопросы.

Карен Карапетян указал на необходимость решения поднятых вопросов, поручив ответственым ведомствам соместно с AmGgam обсудить проблемы и предложения по их решению.