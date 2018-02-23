Пятница, 23 Февраля 2018 17:42

АрмИнфо. Мадагаскар восхищен экономическими достижениями Армении. Об этом 23 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном заявил министр иностранных дел Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака.

"Вчера в ходе встречи с премьер-министром Армении я выразил свое восхищение теми достижениями, которая зафиксировала экономика Армении после кризиса 1996 года. Полагаю, экономические возможности Армении, созвучны с тематикой бизнес-форума, который Ереван планирует провести на полях 17-ого саммита МОФ в октябре текущего года", - сказал министр.

Рабари-Ндзака также добавил, что Армения является членом интеграционного проекта со 180 млн. рынком (Евразийский экономический союз -Ред.), что открывает новые возможности для Мадагаскара.

Вместе с тем он считает, что Армения и Мадагаскар могут активно взаимодействовать в сфере туризма. По его словам, у Мадагаскара 5000 км побережья, богатая флора и фауна, и армянская сторона могла бы способствовать увеличению узнаваемости Мадагаскара для своих граждан. По его словам, у Армении и Мадагаскара существует серьезный потенциал для реализации совместных проектов.

Рабари-Ндзака также проинформировал, что в мае текущего года президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина с государственным визитом посетит Армению, и уже прорабатываются детали визита.

В свою очередь Налбандян констатировал, что данные об объеме взаимного товарооборота между Арменией и Мадагаскаром неутешительные. "Это одна из причин нашего решения предпринимать активные усилия для стимулирования сотрудничества. Отношения между нашими странами были установлены еще в Советские времена, тогда мы активно взаимодействовали, поэтому нынешний уровень сотрудничества не может нас удовлетворять. Нам необходимо предпринять активные действия для придания нового стимула нашему сотрудничеству", - сказал глава МИД Армении.

Говоря о предстоящем саммите Франкофонии в Ереване, Налбандян проинформировал, что мероприятие пройдет под девизом "Жить вместе". По его словам, в Армении не понаслышке знают, что значит жить вместе, так как по стечению исторических обстоятельств, сегодня армяне живут в более чем 100 странах мира, созидают и развиваются. Он также выразил надежду, что на саммите МОФ будет подписан важный документ - Ереванский пакт, в случае утверждения его странами-членами организации, который станет одним из основополагающих документов организации. "Также планируется провести бизнес-форум, который будет способствовать стимулированию торгово-экономических отношений в рамках МОФ и создаст сеть для бизнесменов стран членов-Франкофонии", - заключил Налбандян.