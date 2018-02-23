Пятница, 23 Февраля 2018 17:25

АрмИнфо. Попытки Азербайджана избежать ответственности за погромы армянского населения в Сумгаите тщетны. Об этом 23 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, коснувшись заявлений МИД и Генпрокуратуры Азербайджана касательно погромов в Сумгаите.

"В сегодняшней реальности странный тандем - Генеральная прокуратура и Министерство иностранных дел. Это мне немного напоминает времена Вышинского, который в Сталинские времена был видным прокурором, а затем стал министром иностранных дел. Тот же стиль наблюдается с начала Сумгаитских погромов. Азербайджан пытается избежать ответственности и, что остается делать - обвинить жертву в совершении преступления. Полагаю, очевидно, с кого они берут пример", - сказал Налбандян, и в этом контексте добавил, что непризнание подобного рода преступлений, их отрицание и обвинение жертв в преступлениях - создают ту благодатную почву для новых преступлений, которые имели место после погромов в Сумгаите - это Кировабад, Баку, Марага.

По его словам, международное сообщество было очевидцем подобных действий совсем недавно, во время азербайджанской агрессии в 2016

году, тогда были совершены зверские преступления, нарушающие международное гуманитарное право, и осуществленные, в том числе, по почерку присущему боевикам ДАИШ. "Попытки Азербайджана избежать ответственности тщетны. Рано или поздно они понесут ответственность",

- заключил Налбандян.

Накануне, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Сумгаитские события были провокацией, организованной спецслужбами Армении и СССР. По его словам, предприняв подобную провокацию они пытались доказать, что совместное проживание армян и азербайджанцев невозможно. "Армения осуществила в отношении Азербайджана различного рода провокации. Спецслужбы Армении, армянские террористические организации совершили на своих транспортных средствах различные теракты, в результате которых тысячи азербайджанцев погибли. Кульминационным моментом стали события в Сумгаите в феврале 1988 года. В Сумгаите проживали представители более 15 различных национальностей, в том числе и армяне. В связи с данными событиями Армения возбудила уголовное дело, которое не было доведено до логического конца. Президент Азербайджана поручил провести повторное расследование сумгаитских событий. Генеральная прокуратура провела следственные мероприятия. Ответственность за эти события, и произошедшее в Нагорном Карабахе ложится на военно-политическое руководство Армении. Мы и впредь будем делать все возможное для доведения до общественности правды о совершаемых армянами провокациях, преступлениях и геноцидах", - заверил Гаджиев.