Пятница, 23 Февраля 2018 17:14

АрмИнфо. Тайного приказа об участии армии при подавлении митингов 1 марта 2008 года не было. Об этом в ходе слушаний в Парламенте "События 1 - 2 марта 2008 года" заявил 23 февраля депутат, бывший Генеральный прокурор Армении Геворг Костанян.

По его словам, действительно в эти дни армия была приведена в готовность, но это было связано не с событиями 1 марта, а с тем, что ситуация на передовой накалилась.

В свою очередь, депутат от блока "Елк" Арам Саркисян заявил, что события, произошедшие 1 марта 2008 года, требуют детального расследования. Он заметил, что и без применения силы митинги, последовавшие президентским выборам 2008 года, редели с каждым днем. "Применение силы в этом случае было совершенно непонятным и бессмысленным",- заявил он.

В свою очередь депутат от РПА Самвел Фармянян посчитал неприемлемым тот факт, что в столице независимой Армении одни армяне пролили кровь других армян. "Это стало вечным клеймом на армянской государственности. Подобное впредь не должно повториться ни при каких обстоятельствах, этому не может быть оправдания",- заявил депутат. При этом он подчеркнул, что события 1 марта 2008 года стали последствием сбоя в работе государственной системы.

В свою очередь депутат от блока "Елк" Эдмон Марукян заявил, что причиной подобных трагических событий является диктаторский режим, который, боясь потерять свое положение, ограничивает в стране права человека. При этом он подчеркнул, что дело 1 марта может быть расследовано лишь в случае создания "Комиссии справедливости". "До тех пор, пока виновные не будут наказаны и потерпевшим не будет выдана компенсация, дело 1 марта нельзя будет считать закрытым", - отметил депутат. Отметим, что 1 марта 2008 года полиция Армении, применила силу в отношении граждан, проводящих мирный митинг на площади Свободы в Ереване в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Митинги длились порядка 10 дней. В результате применения силы полицией погибло 10 человек. Имена убийц по сей день не раскрыты. 23 октября 2008 года Серж Саргсян создал группу экспертов, целью которой было собрать факты о событиях 1 марта 2008 года. Однако в июне 2009 года он распустил данную группу.