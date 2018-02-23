Пятница, 23 Февраля 2018 16:58

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 23 февраля принял спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, президент РА приветствовал гостя и с удовлетворением констатировал наметившийся в последний период существенный прогресс в отношениях между Арменией и ЕС, что проявляется не только в двусторонних отношениях, но и в рамках Восточного партнерства.

Серж Саргсян подчеркнул, что с точки зрения этих отношений 2017 год и начало 2018 года были периодом важных достижений, с учетом того, что всего 2 дня назад в Брюсселе был подписан еще один документ - об осуществлении Приоритетов партнерства Армении-ЕС, в котором полностью отражены все цели, которые Армения поставила перед собой в рамках сотрудничества с Европейским Союзом.

Глава республики отметил, что Армения полна решимости продолжить развитие отношений в том же духе и в максимально сжатые сроки претворить в жизнь Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. С этой целью, по словам президента, была создана межведомственная комиссия, координирующая мероприятия, обеспечивающие реализацию соглашения, во главе с вице-премьером.

По словам президента, возможно, до конца апреля Армения ратифицирует соглашение, что позволит начать его временную реализацию, в частности, процесс сближения в отраслевых направлениях, до полного завершения процесса ратификации документа государствами-членами ЕС.

Президент Саргсян с удовлетворением отметил, что Эстония (Тойво Клаар дипломат из Эстонии. ред.), уже завершила процесс ратификации, и выразил надежду, что в обозримом будущем другие страны ЕС поступят аналогичным образом.

Тойво Клаар выразил солидарность с президентом РА в том, что отношения Армения- ЕС развиваются хорошо. Коснувшись процесса ратификации соглашения, он отметил, что в некоторых европейских странах этот процесс, исходя из определенных особенностей, требует достаточно много времени, что, однако, не мешает Армении и Европейскому союзу двигаться вперед, с каждым днем расширяя отношения.

Специальный представитель ЕС подчеркнул, что Армения является очень хорошим примером того, как страна, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), параллельно может развивать хорошие отношения с Европейским союзом.

На встрече президент Армении и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями вокруг переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта.

Тойво Клаар подтвердил поддержку ЕС деятельности и предложениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование карабахского конфликта.