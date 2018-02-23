Пятница, 23 Февраля 2018 16:52

АрмИнфо. Европейский Союз неоднократно выражал полную поддержку усилиям и подходам сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом 23 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, коснувшись утверждений Баку о том, что в Брюссельской декларации нет положений, имеющих важное значение для карабахского урегулирования.

"Вы знаете известного персонажа из сказки, который оказавшись в одиночестве, от страха начинает громко кричать. Может быть, то же самое продолжительное время делает Азербайджан, поскольку подход Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно- карабахского конфликта пользуется полной поддержкой ЕС, об этом неоднократно заявлялось, в том числе, на полях Брюссельского саммита во время моей встречи с Федерикой Могерини", - сказал армянский министр.

При этом он добавил, что также известен подход сопредседателей, которые неоднократно заявляли, в том числе, и после последнего визита в регион - конфликт должен быть решен посредством мирных переговоров на основе трех известных принципов. По словам армянского министра, Европейский Союз не только выражал полную поддержку усилиям и подходам посредников, но и неоднократно заявлял о том, что эти принципы основа урегулирования конфликта. "Я детально касался положений Брюссельской декларации и попыток Баку исказить ситуацию. Хотел бы сказать, что ставшие хроническими подобные попытки азербайджанской стороны были квалифицированы как извращение. Армения также разделяет данное убеждение", - заключил Налбандян.