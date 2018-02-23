Пятница, 23 Февраля 2018 16:48

АрмИнфо. На международной выставке органической продукции "BIOFACH 2018" (Ньюрнберг) две армянские компании "Сари Тей" и "Антарам" заключили соглашение с немецкой компанией TeeGschwendner по экспорту травяных чаев из Армении в Германию. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка ACBA-Credit Agricole.

"Армянские компании стали нам известны благодаря реализуемой NABU и Банком ACBA-Credit Agricole программе органического сельского хозяйства. Считаю, что этот проект создал хорошие возможности и перспективы как для армянских производителей органического чая, так и для нас. Сегодня с двумя компаниями заключили соглашение по экспорту продукции, но не будем ограничиваться покупкой чая от наших партнеров - мы рассчитываем на более расширенное сотрудничество. В первую очередь мы ознакомим наших новых партнеров со стандартами и спецификой европейского рынка, а также проведем с сотрудниками этих компаний трейнинги. Вместе будем выявлять и решать проблемы производственного цикла. Это первый региональный проект TeeGschwendner, и могу с уверенностью заявить, что мы нашли в Армении то что искали", - подчеркнул ответственный по производственной линии немецкой компании TeeGschwendner Лукаш Пароби.

Отметим, что компания TeeGschwendner имеет свыше 130 специализированных магазинов в семи странах мира.

Напомним, что первая бесплатная программа Банка ACBA-Credit Agricole совместно с NABU была запущена в 2015 году с целью развития органического сельского хозяйства и содействия производителям сферы. В рамках сотрудничества было сертифицировано 30 хозсубъектов, которые сегодня успешно реализовывают свое производство за рубежом. Компании "Сари Тей" и "Антарам" также в рамках данной программы получили от NABU и Банка ACBA-Credit Agricole бесплатный органический сертификат. Немецкие специалисты ежегодно проводят курсы переподготовки бенефициаров программы. В рамках программы уже создано свыше 50 рабочих мест, число которых в 2017-2018гг запланировано увеличить еще на 70.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем сельхозкредитов на 1 января 2018г достиг 160.3 млрд драмов или $331.1 млн с годовым ростом на 6,3%. Бессменным лидером по сельхозкредитованию выступает ACBA-Credit Agricole Bank, охватывая 47,4% суммарного объема(или свыше 76 млрд драмов). В кредитном портфеле Банка на долю сельхозкредитов приходится 33,3%.