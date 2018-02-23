Пятница, 23 Февраля 2018 14:52

АрмИнфо. Невозможно обеспечить в Армении пропорциональное развитие территорий, если нет устойчивых, сильных, нацеленных на будущее общин. И не случайно, что в 2017 году основной упор был сделан на структурные преобразования в системе местных органов самоуправления. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил министр территориального управления и развития РА Давид Локян.

По его словам, в прошлом году была одобрена стратегия развития общин, утверждены программы их развития с применением новых методик.

Начали активно применяться свыше 10 методических путеводителей, которые предоставлены общинам, и которые по различным направлениям регулируют действия местных органов самоуправления. Речь, в частности, идет об определении администрации общин, как она должна руководить общиной, оказывая соответствующие услуги, как она должна обеспечить на месте экономическое развитие, и что для этого необходимо. В этой связи, выделены 104 ответственного лица, которые на местах составляют программы развития, представляя их в дальнейшем в областные структуры, а оттуда - в правительство в целях последующего финансирования.

Одной из проблем общин, по словам министра, является штатное расписание администраций местных органов самоуправления. Отсутствие ранее комплексных подходов в решении проблем общин привело к накоплению ими долга по заработной плате в 1 млрд драмов. С применением новых методик в 2017 году эту задолженность удалось сократить на 200 млн драмов, и имеются все предпосылки для окончательного решения проблемы в 2018 году.

Согласно новой стратегии, местные органы власти больше не будут обладать возможностью безграничного использования дотаций, предоставляемых государственным бюджетом. Ежегодно госбюджетом на субсидирование местных органов самоуправления направляется 48 млрд драмов. Теперь основной упор, продолжил Локян, будет сделан на рост собственных доходов, повышение мотивации сотрудников администраций общин на достижение поставленной цели. В прошлые годы имелись случаи, когда 85% всех дотационных средств направлялись на выплату заработной платы. Теперь начали применяться такие механизмы, которые дадут возможность оказывать услуги жителям общин, а не только получать зарплату. В итоге, в 2017 году был установлен порядок, согласно которому общины получили возможность обладать своими бюджетными фондами, средства которых будут направляться на капитальные расходы и приобретение оборудования в данных общинах. По положению на 1 января 2018 года в подобных фондах аккумулировано около 6 млрд драмов, которые будут направлены исключительно на капитальные расходы, что приведет к росту экономики страны в целом и формированию добавочных ценностей.

Министр подчеркнул, что местные органы самоуправления должны увеличить свои собственные доходы, а расходы использоваться эффективно. В 2017 году общины страны смогли пополнить свои бюджеты на общую сумму в 4,059 млрд драмов. Прошлый год стал уникальным в том плане, что по сравнению с предыдущими годами, удалось, наконец, увеличить на 419 млн драмов объемы поступлений от применения налога на землю. С 2009 года до 2017 года эти показатели постоянно снижались. А это означает, что общины обладают необходимым административным ресурсом для решения данного вопроса. Еще на 1,2 млрд драмов собрано больше средств с налога на имущество. Если в целом говорить о пяти видах налогов - налога на землю, налога на имущество, государственная пошлина, местные выплаты и средства от аренды, то в 2017 году было собрано на 2,6 млрд драмов больше, чем годом ранее. Только за уборку мусора было получено 1,6 млрд драмов, что на 400 млн драмов превышает показатели 2016 года. Тем не менее, эти 1,6 млрд драмов составляют всего 40% от необходимых средств. В 2018 году предусмотрено довести эту цифру до 2,8 млрд драмов. Этого показателя планируется достичь, в том числе, за счет 18,6 тысяч договоров, заключенных с юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в общинах республики. Ранее данные субъекты хозяйствования выплачивали смехотворную сумму. Например, газозаправочные станции ежемесячно выплачивали 300 драмов против 200 драмов, которые выплачивает житель общины. Теперь для юридических лиц размер выплат составит 12-13 тысяч драмов в месяц.

Параллельно с ростом доходов общины должны научиться оказывать услуги. Например, в областях страны насчитывается около 500 детских садов, но имеются общины, в которых дошкольные учреждения не действовали. Сегодня в результате применения новых методик и содействия со стороны международных структур открываются новые дошкольные учреждения. Только в общине Туманян в прошлом году открылось 4 дошкольных заведений. Предусмотрено до 2022 года обеспечить всех детей дошкольным образованием.