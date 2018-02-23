Пятница, 23 Февраля 2018 13:17

АрмИнфо. Верховный духовный совет Армянской Апостольской церкви выражает свою обеспокоенность в связи со сложившейся в Константинопольской епархии ААЦ ситуацией относительно выборов ее предстоятеля.

Духовный совет призвал лидеров Константинопольской епархии в сложившейся сложной ситуации проявить сдержанность и встать выше собственных амбиций во благо армянской общины Турции. Совет также призвал духовных лидеров епархии, авторитетных представителей армянской общины Турции приложить усилия в направлении признания предстоятеля Константинопольской епархии, архиепископа Месропа Мутафяна, страдающего затяжной, тяжелой болезнью, недееспособным и законного проведения выборов нового патриарха.

Кроме того, Духовный совет призвал власти Турции пойти на встречу армянской общине и его законному требованию о проведении выборов нового патриарха. В заявлении также содержится призыв ко всему армянскому народу не проявлять излишних эмоций и терпеливо следить за развитием событий в Константинопольской епархии ААЦ.

Отметим, что в результате затяжной болезни патриарха Константинопольской епархии Месропа Мутафяна его местоблюстителем был назначен Арам Атешян. Однако, 28 июня 2017 года Атешян был отстранен с поста наместника Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви, поскольку его взгляды относительно волнующих армянскую общину Турции вопросов, в частности, вопроса Геноцида армян, расходились с позицией общины. По итогам новых выборов временным местоблюстителем был избран архиепископ Гарегин Бекчян. Однако, власти Турции не признали Бекчяна в качестве предстоятеля и снова вернули данную должность Атешяну, а Бекчян покинул Турцию.