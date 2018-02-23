Пятница, 23 Февраля 2018 12:37

АрмИнфо.Решение затянувшихся конфликтов, в том числе, нагорно-карабахского конфликта, остаются в числе приоритетов ОБСЕ. Об этом в ходе зимней сессии ОБСЕ в Вене заявил статс-секретарь Италии по иностранным делам и международному сотрудничеству Винченцо Амендола.

При этом он подчеркнул, что речь идет не только о продолжении дипломатических усилий, но также о реальных действиях. Говоря о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, итальянский дипломат напомнил, что стороны договорились по этому вопросу во время встречи глав МИД Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Кракове в январе этого года.