Пятница, 23 Февраля 2018 12:12

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян в политехническом университете страны присутствовал на торжественной церемонии открытия научно-исследовательского центра воздушной робототехники.

Как сообщает пресс-служба главы РА, Саргсян ознакомился с возможностями центра, где заложена основа для проектирования и разработки беспилотных летательных аппаратов и подготовки высококвалифицированных кадров.

Центр призван улучшить качество организации инженерного образования, способствовать внедрению и развитию перспективных направлений обучения, направленных на укрепление обороны страны, а также содействовать реализации различных современных научно-исследовательских программ со стороны молодых ученных и студентов различных высших учебных учреждениях.

Президенту Армении также сообщили, что исследовательский центр оснащен детекторами движения и соответствующим программным обеспечением всемирно известной английской компании "Викон". Подобный центр есть при университете Иллинойса в США, которым руководит один из лучших специалистов в области теории адаптивного управления, армянский профессор Наира Овакимян, которая также оказывает консультации и поддержку Исследовательскому центру бортовой робототехники.