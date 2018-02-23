Пятница, 23 Февраля 2018 11:53

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин встретился с руководителями оборонных ведомств Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы оборонных ведомств вышеуказанных стран принимали участие в торжественном вечере по случаю Дня защитника Отечества в Государственном Кремлёвском дворце.

"Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы все к нам приехали. У вас как у людей в погонах особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело. Тех из вас, для кого 23 февраля является исторической датой, связанной с развитием вооружённых сил, я поздравляю вдвойне. Всем вам, вашим сослуживцам, вашим народам хочу пожелать всего самого доброго. А вам хочу пожелать успехов в обеспечении безопасности ваших государств", - сказал Путин.

Вместе с тем, российский лидер выразил надежду, что у присутствующих будет время познакомиться и с работой Министерства обороны России. "Министру есть что рассказать: у нас создан Национальный центр обороны страны - достаточно высокотехнологичная, удобная структура для управления Вооружёнными Силами, да и вообще государством в особых условиях. Надеюсь, этот опыт тоже может быть использован и в ваших армиях", - отметил глава России.

Отметим, что министр обороны Армении Виген Саркисян 22 февраля отбыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях.