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АрмИнфо.Президент России Владимир Путин встретился с руководителями оборонных ведомств Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.
Как сообщает пресс-служба Кремля, главы оборонных ведомств вышеуказанных стран принимали участие в торжественном вечере по случаю Дня защитника Отечества в Государственном Кремлёвском дворце.
"Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы все к нам приехали. У вас как у людей в погонах особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело. Тех из вас, для кого 23 февраля является исторической датой, связанной с развитием вооружённых сил, я поздравляю вдвойне. Всем вам, вашим сослуживцам, вашим народам хочу пожелать всего самого доброго. А вам хочу пожелать успехов в обеспечении безопасности ваших государств", - сказал Путин.
Вместе с тем, российский лидер выразил надежду, что у присутствующих будет время познакомиться и с работой Министерства обороны России. "Министру есть что рассказать: у нас создан Национальный центр обороны страны - достаточно высокотехнологичная, удобная структура для управления Вооружёнными Силами, да и вообще государством в особых условиях. Надеюсь, этот опыт тоже может быть использован и в ваших армиях", - отметил глава России.
Отметим, что министр обороны Армении Виген Саркисян 22 февраля отбыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
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|Представители Американской торговой палаты поднимают вопрос о защите интеллектуальной собственности в Армении
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|Делегация Министерства внутренних дел Грузии прибыла в Армению
|Никол Пашинян: Я считаю, что события 1 марта 2008 года не были расследованы должным образом, и виновные так и не понесли заслуженного наказания
|Министр: Невозможно обеспечить в Армении пропорциональное развитие территорий, если нет устойчивых, сильных, нацеленных на будущее общин
|Свиталтски: Договор о приоритетах партнерства между Арменией и Евросоюзом является очень важным, и его результаты не заставят себя ждать
|Духовный совет ААЦ призвал Анкару не препятствовать проведению выборов нового патриарха Константинопольской епархии
|В Ереване отмечают День защитника Отечества
|Начальник ГШ Армении: Тесное российско-армянское взаимодействие в сфере обеспечения безопасности, уверены, и впредь будет крепким и плодотворным
|Рим: Решение карабахского конфликта в числе приоритетов ОБСЕ
|В Армении открылся научно-исследовательский центр воздушной робототехники
|Путин провел встречу с министрами обороны зарубежных стран: Армению представил Виген Саркисян
|Анкара осудила признание Палатой представителей Нидерландов Геноцида армян в Османской империи
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23-го февраля
|Ереван приветствует приверженность Амстердама общечеловеческим ценностям и борьбе с преступлениями против человечности
|Президент Ливана: Оба наши народа жертвы идеи уничтожения - армянский народ убивали мечом, ливанский - голодом
|Волынкин: Российско-армянское военно-политическое сотрудничество - важнейший элемент двусторонних отношений, имеющий весомое геополитическое значение
|Глава КС РА: Выборы 4-го президента Армении пройдут в Национальном Собрании
|Республиканская партия Армении и АРФ Дашнакцутюн выдвинули кандидатов в первый состав Высшего судебного совета
|Арцвик Минасян: Строительные работы на территории памятника "Симфония камней" приостановлены - Надолго ли
|Аун: Ливан стоит рядом с Арменией в деле защиты естественных прав её народа на суверенитет, мир и процветание
|Подал в отставку Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу
|Президент Ливана и премьер-министр Армении наметили перпспективные сферы для сотрудничества между двумя старанами
|Саргсян: Каким бы ни было разрешение карабахского конфликта, в его основе должно быть право народа Арцаха свободно жить на своей исторической земле
|Президент Ливана и спикер Парламента Армении обсудили вопросы сотрудничества
|Экс-министр ИД Арцаха: Отсутствие государственной политики по защите прав армянских беженцев из Азербайджана привело к вердикту ЕСПЧ по делу Чирагова
|Блок "Елк" обратится в Конституционный суд для выяснения законности положения о проведении выборов 4-ого президента Армении в Национальном Собрании
|В Арцахе от пули противника погиб военнослужащий Григор Егоян
|Саркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления Баку
|В Армении утвердили порядок проведения экологического мониторинга и публикации результатов недропользователями
|В ПА ОБСЕ призывают изменить подход в урегулировании карабахского конфликта
|Армен Ашотян: Власти Азербайджана, продолжая охоту на людей у себя в стране, теперь пытаются занять этим и за пределами АР
|Шаварш Кочарян: Мы будем бороться за свободу и независимость армян Арцаха
|Ара Баблоян: Карабахское движение способствовало созданию 2-х независимых армянских государств
|Амбициозные планы Банка ВТБ (Армения) - стать первым банком в стране
|В Армении задумались над экологическим образованием населения страны
|"Круг дружбы" Франция-Арцах: Расовая ненависть к армянам до сих пор остается государственной политикой руководства Азербайджана
|Европейский офис Ай-Дата про инициативу Баку: Каких-либо предпосылок для объявления в международный розыск Kаспара Карампетяна не существует
|Саргсян: Ереван заинтересован в расширении отношений с Бейрутом
|Иван Телегин назначен гендиректором Банка ВТБ (Армения)
|Варужан Октанян: Ошибочно считать, что Армения улучшила свои позиции в Индексе борьбы с коррупцией
|КПП Верхний Ларс открыт для проезда автомобилей все видов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го февраля
|Казахстан призывает ближневосточные стороны вернуться за стол переговоров
|Глава МИД Армении привлек внимание европарламентариев на притязания Алиева на Ереван
|Налбандян: Армения не требовала признания Турцией Геноцид армян как предпосылки для нормализации отношений
|Эдвард Налбандян встретился с Федерикой Могерини
|Эдвард Налбандян ожидает новых инициатив ЕС, и, среди прочих, начало диалога по либерализации визового режима
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