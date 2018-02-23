Пятница, 23 Февраля 2018 11:52

АрмИнфо. Анкара осудила признание Палатой представителей Нидерландов Геноцида армян в Османской империи.

Так, в сообщении внешнеполитического ведомства Турции, в связи принятием резолюции по признанию Геноцида армян, в частности, говорится: "Мы решительно осуждаем решения голландской Палаты представителей, о признании событий 1915 года геноцидом. Это безосновательное решение, принятое парламентом страны, которая до сих пор не признала геноцидом трагедию в Сребренице в центре Европы, не имеет отношения ни к истории, ни к праву. Следовательно, оно не имеет юридической силы и не является юридически обязательным".

При этом Анкара утверждает, что позиция Турции в отношении событий 1915 года якобы основана на исторических фактах и правовых нормах. "Установленная юриспруденция в европейском праве и решения Европейского суда по правам человека подтверждают нашу правоту. Тем не менее, мы принимаем к сведению и заявление голландского правительства о том, что "оно не будет следовать за Домом (парламент Нидерландов - Ред.) в его оценке, признав события 1915 года геноцидом, и что, представленность на церемонии поминовения в Ереване, не будет означать признание событий как геноцид"", - говорится в сообщении МИД Турции.

Парламент Нидерландов, накануне официально признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи. В парламенте Нидерландов было представлено две резолюции. По первому документу парламент признал Геноцид армян, а по второму - обязал Госсекретаря страны каждые пять лет 24 апреля посещать мемориальный комплекс Цицернакаберд и чтить память полутора миллионов армян, ставших жертвами трагедии. За признание Геноцида проголосовали 147 депутатов парламента Нидерландов, против - лишь несколько парламентариев турецкой национальности. Обе резолюции были представлены в парламенте страны депутатом от Христианского союза Джоэлом Фордевиндом. При этом, исполняющая обязанности главы МИД Сигрид Кааг отметила, что правительство Нидерландов не последует примеру парламента. По ее словам, кабинет министров "будет продолжать проявлять сдержанность".