Пятница, 23 Февраля 2018 11:12

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с заявлением в связи подтверждением Палатой представителей Нидерландов признания Геноцида армян в Османской империи. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД РА.

"Мы высоко ценим обсуждения, состоявшиеся сегодня в парламенте дружественных Нидерландов, а также принятые в их результате решения, которые безоговорочно подтверждают признание еще в 2004-м году Геноцида армян. Этим шагом парламент Нидерландов вновь подтвердил свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также благородному делу предотвращения геноцидов и преступлений против человечности", - отмечается в заявлении Налбандяна.

Парламент Нидерландов, накануне официально признал Геноцид армян 1915 года в Османской империи. В парламенте Нидерландов было представлено две резолюции. По первому документу парламент признал Геноцид армян, а по второму - обязал Госсекретаря страны каждые пять лет 24 апреля посещать мемориальный комплекс Цицернакаберд и чтить память полутора миллионов армян, ставших жертвами трагедии. За признание Геноцида проголосовали 147 депутатов парламента Нидерландов, против - лишь несколько парламентариев турецкой национальности. Обе резолюции были представлены в парламенте страны депутатом от Христианского союза Джоэлом Фордевиндом.