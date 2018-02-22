Четверг, 22 Февраля 2018 21:51

АрмИнфо.Выборы 4-го президента Армении пройдут в Национальном Собрании РА. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) РА Гагик Арутюнян 22 февраля в парламенте в беседе с журналистами. Как отметил глава КС, на будущей неделе в ходе очередного заседания законодательного органа, ожидаются дискуссии о выдвижении кандидатов в президенты.

"Давайте я не буду детально комментировать, поскольку все еще идут разговоры об обращении в Конституционный суд с вопросом", - заявил Арутюнян, добавив, что его полномочия в КС заканчиваются 23марта. При этом, он призвал очень внимательно ознакомиться с переходной 211-й статей Конституции. "В 125 статье Конституции дается основное правовое регулирование, но есть также переходное положение, суть которого установить особенности переходного периода. В ст. 211-й четко сформулировано, что выборы президента в первый раз будут проводится подобным образом. То есть, четко установлено, что выборы пройдут в Национальном Собрании РА", - указал глава КС.

Ранее АрмИнфо сообщало, что юристы оппозиционной парламентской фракции <Елк> подготовили обращение в Конституционный суд по вопросу конституционной путаницы, возникшей вокруг выборов президента Армении. Об этом сообщил глава фракции Никол Пашинян на своей официальной странице в соцсети Facebook. "Мы намерены потребовать от КС признать антиконституционным положение Устава НС о проведении выборов 4-ого президента в Национальном Собрании",- заявил он. Для обращения в КС необходимы подписи 21 депутата, в связи с чем блок "Елк" обратился к блоку "Царукян". Отметим, что ряд экспертов считают, что выборы 4-ого президента должны пройти по старому порядку, то есть путем общенационального голосования, поскольку 125 статья Конституции, предусматривающая вторичные выборы президента вступает в силу в первый день его полномочий. Другие же эксперты утверждают, что этот вопрос регулируется переходной 211 статьей Конституции, которая гласит, что выборы президента должны пройти в соответствии с 125 статьей Конституции не раньше чем за 30 дней и не позже чем за 40 дней после истечения полномочий действующего президента