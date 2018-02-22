Четверг, 22 Февраля 2018 20:05

АрмИнфо. Строительные работы на территории природного памятника в ущелье Гарни Котайкской области Армении, известного как "Симфония камней" или "Базальтовый орган", приостановлены. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга министр охраны природы РА Арцвик Минасян 22 февраля после заседания правительства.

По словам министра, с момента получения сигнала - с 21 февраля, инспекционный орган начал предпринимать соответствующие действия. "В настоящее время и до выяснения всех правовых основ, все строительные работы на территории памятника, приостановлены"- указал Минасян.

Задача в том, как подчеркнул глава Минохраны, что памятник природы также считается особо охраняемой территорией. В данном случае "Симфония камней" или "Базальтовый орган" является памятником природы и входит в число особо охраняемых территорий. "Всего несколько месяцев назад были определены ее границы и утвержден техпaспорт>, - указал министр. На данный момент ответственные за сферу выясняют, проводятся ли строительные работы внутри или за пределами "Симфонии камней". Однако, даже если строительство осуществляется за пределами территории памятника, то оно ведется в непосредственной близости от реки, что, в свою очередь означает, что на стройку распространяются санитарно-защитные требования для водотоков. И, в- третьих, как пояснил глава Минохраны, уполномоченный орган вправе предпринять профилактические и иные меры, направленные на приостановление или устранение действия, способного нанести урон особо охраняемой природной зоне.

Арцвик Минасян воздержался назвать имя застройщика. При этом он сообщил, что земля находится в частной собственности. На сегодня изучается также правомерность приватизации данного земельного участка.

Вместе с тем, как отметил глава ведомства, земля полностью находится в административных границах общины. Министерство охраны природы Армении еще год назад выступило с инициативой так называемую территорию "Симфония камней" или "Базальтовый орган", как особо охраняемую природную зону, передать в управление ГНКо "Хосровкский лес" с целью ужесточить режим охраны и осуществить грантовую программу по восстановлению охраны местности. По сей день Минохраны в ожидании решения Совета старейшин общины.

Тем не менее, Минохраны природы в течение ближайших часов ожидает получить более полноценную информацию о правовых основах строительства. В любом случае министр исключил наличие таковых, если строительство осуществляется не за пределами, а внутри особо охраняемой территории.

Накануне в социальной сети Facebook появились фотографии, вызвавшие общественный резонанс. Пользователи сообщали, что на территории "Симфонии камней" ведется строительство. Отмечалось также, что на фотографиях, попавших в сеть очевидно, что работы ведутся непосредственно под самой скалой.

Напомним, что в ноябре 2016 года на брифинге в парламенте сообщил министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что Министерство совместно с Фондом природы Кавказа (CNF) договорились провести картографию территории симметричного природного памятника в ущелье Гарни, известного как "Симфония камней" или "Базальтовый орган" с целью создать здесь охраняемую зону. По его словам, на эти цели будет выделено специальное финансирование сперва регулятору, а затем также общине.