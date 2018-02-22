Четверг, 22 Февраля 2018 19:59

АрмИнфо. Ливан стоит рядом с Арменией, её народом в деле защиты естественных прав на суверенитет, мир и процветание.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, об этом 22 февраля в ходе совместного брифинга с президентом Армении Сержем Саргсяном заявил, глава Ливана Мишель Аун, находящийся с официальным визитом в Ереване.

При этом он выразил благодарность Саргсяну за то, что в международных инстанциях находится рядом с Ливаном и его проблемами. "Мы провели позитивные и конструктивные переговоры c Саргсяном, коснулись состояния двусторонних отношений, зафиксированного ощутимого прогресса, а также основных работ, которые выполнены по сегодняшний день в направлении их укрепления. Наша встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке, что отображает связывающие нас прочные человеческие связи, особые отношения армянского и ливанского народов", - отметил глава Ливана.

По его словам, на встрече была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке

- кризисы и войны в некоторых странах этого региона, особенно, в соседней Сирии. "Мы сошлись в необходимости найти мирное разрешение этих кризисов и остановить военную машину, поскольку насилие рождает только насилие и экстремизм, доказательством чего являются начавшиеся в нашем регионе и продолжающиеся на протяжении последних семи лет волнения. Я представил президенту Армении те вызовы, которым противостоит Ливан в результате сирийской войны, в частности, проникновение террористических организаций и их ячеек как в нашу страну, так и в другие страны региона и мира. Здесь я заверил его, что Ливан успешно противостоит этим угрозам и уничтожает террористические ячейки, утверждая мир и стабильность в нашем обществе. Мы сошлись во мнении, что важно, базируясь на передовой культуре, уважении прав личности и государства, укреплять двустороннее и международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, поскольку ни одна страна не может избежать этой опасности", - сказал Аун.

В тоже время он проинформировал, что на встрече также обсуждалась проблема сирийских иммигрантов, которая ещё более усложнилась в соседних с Сирией странах, в частности в Ливане. "Я представил президенту, что наша страна подвергается давлению в плане экономики, социальных вопросов, безопасности, в итоге имея на своей территории более чем полтора миллиона иммигрантов, у нас нет достаточной международной помощи для того, чтобы позаботиться об их нуждах. В этой связи мы подчеркнули, необходимость осуществления работы, направленной на достижение международного взаимопонимания, которое в свою очередь обеспечит возвращение сирийских беженцев в безопасные территории их страны, и это будет под контролем сирийского государства. Мы также обсудили израильские угрозы в адрес Ливана, которые касаются наших нефтяных прав в эксклюзивной экономической зоне, строительства разделительной стены, которая доходит до спорных точек, находящихся на нашей южной границе. Я подтвердил, что Ливан защитил свои сухопутные и морские границы всеми законными средствами, и в этом деле мы рассчитываем на наших друзей в международном семействе, ожидая от них содействия в противостоянии этим угрозам и в том, чтобы не допустить обострения ситуации. Я также выразил благодарность президенту Армении за приглашение принять участие в 17-ом саммите Франкофонии в октябре в Ереване, и пообещал на него откликнуться", - заключил Аун.