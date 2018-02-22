Четверг, 22 Февраля 2018 19:53

АрмИнфо. Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин подал в отставку. Об этом сообщил сам Вигенин 22 февраля в Вене на презентации итогового отчета на зимней сессии ПА ОБСЕ.

По его словам, сегодня в 12.00 по местному времени он подал президенту ПА ОБСЕ Георгию Церетели заявление об отставке с должности спецпредставителя. Свое решение Вигенин аргументировал желанием сосредоточить все свои силы на работе в качестве докладчика Комитета по политическим вопросам и безопасности.

Вигенин в ходе своего выступления на сессии, коснувшись должности спецпредставителя Выразил убеждение, что 3 страны Южного Кавказа следует рассматривать не в совокупности, а каждую в отдельности. По его словам, все проблемы и вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, полностью отличаются от ситуации в Грузии - все эти три страны имеют разные подходы и цели.

Вместе с тем он выразил убеждение, что в нынешней ситуации должность специального представителя носит формальный характер. "Ситуация в регионе не создает условия для инициатив и более широкого диалога. Все участники процесса отдают предпочтение лицу, который менее инициативен и менее активен. В регионе нет и не будет полноценных связей и возможности посещать зону конфликта. Нет финансовой поддержки спецпредставителю, и все его расходы покрывает страна, которую он представляет. По этой причине в сложившейся ситуации должность спецпредставителя должна быть заморожена, а полномочия следует делегировать вице-президенту ПА ОБСЕ", - заключил он.