Четверг, 22 Февраля 2018 17:27

АрмИнфо. Премьер-министр Карен Карапетян 22 февраля провел рабочий обед с президентом Ливана Мишелем Ауном, который находится с официальным визитом в Армении.

Как сообщает пресс-служба Правительства, собеседники высоко оценили нынешний уровень отношений между двумя дружественными странами и придали большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр представил экономическую ситуацию в Армении, отметив, что в последние годы наблюдаются позитивные тенденции роста практически во всех секторах экономики.

Обе стороны подчеркнули важность углубления экономических связей между дружественными странами. Особенно перспективным сферами для сотрудничества стороны посчитали банковское дело, сельское хозяйство, туризм и ряд других сфер.