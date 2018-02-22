Четверг, 22 Февраля 2018 17:21

АрмИнфо. Визит президента Ливана Мишеля Ауна, в Армению, несомненно, придаст новый импульс армяно-ливанским дружественным отношениям, переплетенным прочными историческими контактами. Как сообщает пресс- служба главы армянского государства, об этом 22 февраля в ходе совместного брифинга с Ауном заявил президент Армении Серж Саргсян.

Он констатировал, что беседа с ливанским коллегой прошла в теплой атмосфере, созвучно с духом армяно-ливанских дружественных отношений. "Состоялись содержательные обсуждения по всей повестке сотрудничества, была подтверждена наша обоюдная приверженность продолжить углублять и укреплять наше многоотраслевое сотрудничество, основанное на взаимном доверии. Несмотря на то, что в прошлом году наши дипломатические отношения переступили четверть века, дружба между нашими народами имеет многовековую историю, в которой особенную роль играет армянская община Ливана. Мы с удовлетворением обоюдно констатировали, что за эти годы нам удалось придать нашей дружбе новое качество, сформировав прочные контакты сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и других сферах", - сказал Саргсян.

По словам армянского лидера, была подчеркнута важность сохранения политического диалога на высоком уровне, в качестве важного стимулятора взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах; развития дальнейшего межпарламентского сотрудничества, особенно с учётом того, что в апреле Армения завершит переход к парламентской форме управления. "В деле развития двусторонних отношений особо подчеркнули важность экономического компонента. Положительно оцениваем перманентное расширение ливанских инвестиций в армянскую экономику. Ливанское присутствие в Армении ощутимо в сфере банковских услуг, в сельском хозяйстве и ряде других областей. Мы стремимся к еще большему расширению этих достижений. Договорились прилагать усилия в направлении увеличения объемов взаимного товарооборота. В наличии практически вся нормативная база, регулирующая экономическую сферу, что в свою очередь создает дополнительную атмосферу доверия для наших предпринимателей", - сказал Саргсян, при этом добавив, что в целом, порядка 50 документов, подписанных между двумя странами, создают прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах.

Армянский лидер также высоко оценил взаимодействие с Ливаном на международных площадках, и взаимную поддержку по вопросам, имеющим жизненное значение.

Вместе с тем, армянский лидер проинформировал о последних развитиях в нагорно- карабахском урегулировании. "Наша непоколебимая убежденность в том, что не может быть никакого решения проблемы, которая каким-то образом подорвет право народа Арцаха свободно и безопасно жить на своей исторической родине. В этой связи, мы сошлись во мнении с моим коллегой, что каким бы ни было разрешение это конфликта, в его основе должно быть право народа Арцаха свободно жить на своей исторической земле. Хотел бы также сказать, что мы сошлись во мнении по вопросу Иерусалима о том, что самым важным является переговорный процесс, и применением силы подобные вопросы не могут быть решены", - сказал Саргсян.

В тоже время глава Армении подчеркнул, что прошло более 100 лет со дня Геноцида армян, но есть исторические события и чувства благодарности, не имеющие срока давности. "Я выразил благодарность ливанскому народу и властям, за то, что в этот жестокий период нашей истории, они приняли с распростертыми объятиями наших беженцев, и дали им возможность жить и созидать. Спасибо и за то, что Ливан и сегодня с нами в деле осуждения и предотвращения этого преступления",

- сказал глава Армении.

При этом он выразил сожаление, тем обстоятельством, что на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, международное сообщество продолжает быть очевидцем преступлений против человечности. "С этой точки зрения, придаем важность практическому и эффективному вкладу Ливана в борьбу с терроризмом и радикализмом, и высоко ценим гуманитарное содействие, оказанное сирийцам на протяжении этих лет. Армения также протянула посильную руку помощи нашим сирийским братьям и сестрам. Хотел бы выразить гордость тем, что Армения внесла свой скромный вклад в дело обеспечения стабильности и безопасности в Ливане участием армянских миротворцев в расположенной на юге страны миссии ООН ЮНИФИЛ. С президентом Ливана договорились продолжить армяно-ливанские активные контакты и стимулировать сотрудничество во всех сферах, вызывающих взаимный интерес. Также рад, что глава Ливана принял приглашение осенью посетить Ереван для участия в саммите МОФ",

- заключил глава РА.