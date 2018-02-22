Четверг, 22 Февраля 2018 16:39

АрмИнфо. Президент Ливанской Республики Мишель Аун, находящийся с официальным визитом в Армении, 22 февраля встретился с Председателем Национального Собрания Ара Баблояном.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Баблоян выразил надежду, что визит президента будет содействовать укреплению и углублению двусторонних отношений.

Глава парламента высоко оценил политические отношения Армении и Ливана, обуславливая их многовековой дружбой, историческими связями и весомой ролью местной армянской общины.

Баблоян высоко оценил вклад Мишеля Ауна в стабильность, безопасность и развитие Ливана. Говоря об армянской общине, глава парламента констатировал, что армяне в первую очередь преданные граждане и играют заметную роль в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.

Спикер подчеркнул необходимость упрочения армяно-ливанских межпарламентских связей и сотрудничества депутатских групп дружбы.

Президент Ливанской Республики, поблагодарив за теплый прием, отметил, что рад посетить Армению. По словам Мишеля Ауна, Ливан - страна культурного разнообразия, где люди различных национальностей и разной веры живут рядом в согласии, уважая друг друга. Президент, обратившись к региональным проблемам, особо выделил обеспечение безопасности и стабильности.

В завершение встречи Президент Ливанской Республики внес запись в Книгу почетных гостей Национального Собрания.