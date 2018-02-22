Четверг, 22 Февраля 2018 16:32

АрмИнфо. На данный момент в Европейский суд по правам человека представлено более 700 исков от имени беженцев и из Сумгаита, и из Баку, и из Шаумяна. То есть, нет такого населенного пункта, из которого в ЕСПЧ от имени беженцев не был бы представлен иск. Об этом 22 февраля во время слушаний в Парламенте на тему "Сумгаитские погромы.

Армянофобия как государственная политика Азербайджана" заявил бывший представитель Армении в ЕСПЧ, депутат Геворг Костанян. Далее в своей речи депутат коснулся также решений Европейского суда по правам человека, в частности, выделил решения в пот делам Саргсяна и Чирагова. По словам Костаняна, оно стало прецедентом того, чтобы впоследствии были рассмотрены дела всех беженцев без исключения. "Этот прецедент является юридической основой для рассмотрения всех остальных подобных дел. Это прецедент для решения вопросов беженцев из Баку, Сумгаита, Арцвашена и т.д.", - отметил депутат.

"Все наши действия направлены на то, чтобы все беженцы были уверены в вопросе восстановления их права на возвращение в места раннего проживания и защиты своих имущественных прав", - заключил Костанян.

Меж тем, экс-министр иностранных дел Арцаха Арман Меликян пожаловался на отсутствие государственной политики по защите прав армянских беженцев из Азербайджана и международного лоббирования этого вопроса. Результатом это аморфной политики, по мнению экс-министра, стало решение ЕСПЧ по делу Чирагова, которое, по его определению было политическим, и по которому армянская сторона однозначно проиграла. По словам экс-министра, решением по делу Чирагова ЕСПЧ оставил "вне игры " 400 тысяч армянских беженцев из Сумгаита, Баку и Кировабада. "А все потому, что в то время вопросом подачи исков армянских беженцев в ЕСПЧ занималась некая общественная организация, которая получила грант в размере $2 млн. Грант был направлен именно на то, чтобы дела были подготовлены таким образом, чтобы армянская сторона проиграла дела в ЕСПЧ. Думаю, что данная информация, да и сложившаяся в целом ситуация требуют тщательного расследования",- заявил Меликян.

В свою очередь, глава Демпартии Армении Арам Саркисян заявил, что армянская дипломатия ныне бездействует, оставив урегулирование карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, усилия которой до сих пор не увенчались успехом. По мнению Саркисяна, армянская сторона для урегулирования карабахского конфликта должна обратиться в международные правовые инстанции.