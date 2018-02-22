Четверг, 22 Февраля 2018 16:25

АрмИнфо. Блок "Елк" обратится в Конституционный суд для выяснения законности положения о проведении выборов 4-ого президента Армении в Национальном Собрании. Об этом на своей страничке в Facebook написал глава фракции блока Никол Пашинян.

<Мы намерены потребовать от КС признать антиконституционным положение Устава НС о проведении выборов 4-ого президента в Национальном Собрании",- заявил он.

Для обращения в КС необходимы подписи 21 депутата, в связи с чем блок "Елк" обратился к блоку "Царукян".

Отметим, что ряд экспертов считают, что выборы 4-ого президента должны пройти по старому порядку, то есть путем общенационального голосования, поскольку 125 статья Конституции, предусматривающая вторичные выборы президента вступает в силу в первый день его полномочий. Другие же эксперты утверждают, что этот вопрос регулируется переходной 211 статьей Конституции, которая гласит, что выборы президента должны пройти в соответствии с 125 статьей Конституции не раньше чем за 30 дней и не позже чем за 40 дней после истечения полномочий действующего президента.