Четверг, 22 Февраля 2018 16:00

АрмИнфо. В Арцахе от пули противника погиб военнослужащий Армии обороны НКР Григор Карапетович Егоян (1998 г.р.).

Как сообщает пресс-служба АО НКР, инцидент произошел 22 февраля в районе 09:40 часов по местному времени на одной из боевых позиций, расположенных в северо- восточном направлении линии соприкосновения.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента ведется следствие. АО НКР выражает соболезнования родным и близким погибшего.