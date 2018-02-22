Четверг, 22 Февраля 2018 15:46

АрмИнфо. Министр обороны Армении Виген Саркисян принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО, высоко оценив отношения Армения-ЕС, Саркисян отметил важность сбалансированной позиции Европейского Союза в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и политического содействия сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которое четко отражено в рамочном соглашении, подписанном 24 ноября 2017 года.

В свою очередь Клаар подчеркнул, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров - позиция Европейского Союза.

Министр обороны Армении представил ситуацию на армяно-азербайджанской госгранице и на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск. Коснувшись милитаристских заявлений, звучавших последний день из уст военно- политического руководства Азербайджана, Саркисян подчеркнул, что подобное поведение никоим образом не содействует мирному урегулированию проблемы. "Для подобных заявлений не требуется большой мудрости, это лишь содействует пропаганде провокаций, что может иметь бесповоротные последствия для азербайджанского народа",- отметил он.

Собеседники подчеркнули важность надлежащей реакции международного сообщества на подобные заявления.

На встрече стороны также обсудили ряд вопросов повестки сотрудничества Армения- ЕС и вопросы региональной безопасности.