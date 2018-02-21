Четверг, 22 Февраля 2018 15:16

АрмИнфо. Власти Азербайджана, продолжая охоту на людей у себя в стране, теперь пытаются занять этим и за пределами АР, заявил с трибуны армянского парламента председатель комиссии по внешним вопросам Национального Собрания Армении Армен Ашотян, касаясь обращения Баку в Интерпол для объявления в международный розыск главы Европейского офиса Ай-Дата АРФ "Дашнакцутюн" Гаспара Карампетяна.

"Очень надеюсь на то, что европейские структуры не подадутся на провокации Баку",- заявил Ашотян. При этом он подчеркнул, что Карампетян является видным сыном армянского народа, внесшим большой вклад в дело международного продвижения общеармянских вопросов.

Отметим, что Европейский офис Ай-Дата сегодня выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что никаких основ для объявления Карампетяна в международный розыск нет, и что Интерпол откажет Азербайджану в этом вопросе. В заявлении отмечается, что поведение Баку является проявлением отчаяния и попыткой отвлечь внимание международного сообщества от праздничных мероприятий, приуроченных 30-летию карабахского движения. Азербайджан объявил в международный розыск руководителя действующей в Бельгии "Федерации европейских армян за справедливость и демократию", главу Европейского бюро комитета "Ай Дата" Гаспара Карампетяна. Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру страны, ему инкриминируются преступления по признакам статей 281.2. (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2. (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики в составе организованной группы). В ведомстве отмечают, что в отношении Карампетяна, на основании решения суда избрана мера пресечения в виде ареста. Примечательно, что Карампетян "провинился" перед азербайджанскими властями в том, что последние четыре года неоднократно посещал Нагорный Карабах, и повышал ее узнаваемость на международной арене. Данные действия Карампетяна вызвали гнев Баку, и он пополнил ряды тех, кто стал не только персоной нон грата в Азербайджане, но и теперь будет разыскиваться по требованию азербайджанской стороны по линии Интерпола за, якобы, незаконное посещение Арцаха. Отметим, что в международном розыске по линии Интерпола по запросу Азербайджана за посещение Арцаха находятся как видные европейские политические деятели, так международно-признанные деятели искусства и науки, журналисты, блоггеры.