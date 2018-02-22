Четверг, 22 Февраля 2018 14:40

АрмИнфо. Карабахское движение полностью изменило жизнь армянского народа, в результате данного движения, сформировались 2 независимых армянских государства - Армения и Арцах. Об этом 22 февраля во время парламентских слушаний на тему "Сумгаитские погромы. Армянофобия, как государственная политика Азербайджана" заявил спикер Национального Собрания, Армении Ара Баблоян.

Спикер отметил, что в ответ на мирное карабахское движение, на желание народа Арцаха выйти из состава Азербайджанской ССР власти АР ответили сумгаитскими погромами. "Такая реакция была предсказуема, учитывая негативное отношение к армянам в соседней республике. В результате данного преступления сотни людей были убиты, ранены, сотни стали беженцами. Однако, затем, подобные преступления продолжились в Баку, Кировобаде и других армянонаселенных городах на территории бывшей Азербайджанской ССР. Данные действия не получили такой широкой огласки как действия нацистов во время второй мировой войны в отношении евреев, но должен отметить, что они были не менее жестокими и кровавыми", - подчеркнул Баблоян.

Он также отметил тот факт, что за это время ничего не изменилось, и власти АР продолжают проводить армянофобскую политику, и по сей день, свидетельством чему являются заявления властей Азербайджана о претензиях на Ереван и Зангезур. "И несмотря на то, что данные действия не получили должной политической оценки со стороны международного сообщества, мы смогли освободить Арцах и создать новое армянское государство", - заключил спикер.

Отметим, что погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с вечера 26 по 29 февраля 1988 г. стали первым массовым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовым насилием, грабежами и убийствами, что привело к первым потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению. В результате трехдневных погромов десятки человек были ранены и 53 - убиты, причем часть их была замучена до смерти, а трупы их были сожжены. 29 февраля в Сумгаит, наконец, вошла советская армия, которая, однако, почти ничего не предприняла для защиты армянского населения.