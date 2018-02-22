Четверг, 22 Февраля 2018 14:25

АрмИнфо.В течении трех лет Банк ВТБ (Армения) намерен стать первым банком в стране. "Наши планы достаточно амбициозны, но вполне реалистичны. В основу этой стратегии заложен слоган "Первый банк в Армении" - по размеру и значимости бизнеса, передовых технологий, компетенции команды сотрудников, привлекательности продуктов, темпов роста и прибыльности.

Полагаю, что эта задача по плечу команде ВТБ", - заметил в ходе пресс-конференции 21 февраля член Правления группы ВТБ, глава Совета армянской дочки Владимир Верхошинский.

Ссылаясь на итоги совещания в ЦБ РА, он отметил, что ВТБ видит необходимость в активном развитии бизнеса на территории Армении. "Мы намерены активизировать действия по позиционированию модели универсального банка, обслуживающего как физических, так и юридических лиц. Фундамент для этого уже создан, есть поддержка руководства. И нет препятствий для роста бизнеса в ближайшие пару лет как минимум в 2 раза. Это будет амбициозной и мотивирующей задачей для коллектива, и результатом способным сгенерировать значимую прибыль для банка>, - сказал он. В этом ключе он сообщил, что в 2018 году перед банком стоит задача увеличить пассивы на 25%, портфель классических потребительских кредитов - на 45%, кредитный портфель в целом - на 16%, при прогнозируемом росте рынка на 10%.

Отвечая на вопрос АрмИнфо о причинах низкого роста корпоративного кредитования как в ВТБ (Армения), так и в среднем по рынку и оценке сопутствующих рисков, председатель Директората, уходящий с должности Гендиректора Банка ВТБ (Армения) Юрий Гусев заметил, что ввиду санкций, введенных с 2014г, Банк трансформировал структуру бизнеса по части привлечений и работы на корпоративном рынке. По его словам, сказавшиеся на Армении кризисные явления в экономике РФ, подвигли команду ВТБ пересмотреть аппетиты на корпоративный бизнес РА в сторону более консервативного подхода. Однако, сегодняшние тенденции экономического развития, по его мнению, подтолкнули команду Банка пересмотреть стратегию по корпоративному блоку. "Бизнес-модель Банка будет универсальной. Являясь частью группы ВТБ с большими традициями и серьезным финансовым плечом, мы должны развивать в Армении обе линейки бизнеса. Думаю, в ближайшее время вы увидите не только формально заявленную стратегию, но и реальные действия. Уверен, что именно 2018 год станет точкой отсчета новой стратегической модели группы ВТБ в корпоративном бизнесе в Армении", - подчеркнул он. По мнению Ю.Гусева, на сегодняшний день наблюдается тенденция снижения рисков. Он пояснил: "Выходить на рынок корпоративного кредитования в 2015 году было гораздо тревожнее, чем сейчас. Сегодня экономическая ситуация в РФ, важного рынка для Армении, прогнозируема, стабильна, управляема, с более понятной динамикой и понятными новыми бизнес-моделями".

Говоря о результатах 2017 года, Ю. Гусев отметил что Банк сохранил лидирующие позиции в розничном бизнесе, перевыполнив план в этом блоке в 6 раз, с обеспечением операционной прибыли на уровне 10 млрд драмов. "Это рекордный показатель для Армении", - подчеркнул он. Кроме того, Ю.Гусев отметил, что сегодня Банк ВТБ (Армения) - абсолютный лидер на рынке карточного бизнеса с долей порядка 30%, и такой же удельный вес удерживается по охвату банкоматной сети. "В этом сегменте мы являемся основным маркетмейкером в Армении", - подчеркнул он. На сегодняшний день, по его словам, банк обслуживает в Армении порядка 385 тыс. клиентов. При этом Банку ВТБ (Армения) удалось увеличить кредитный портфель на 15% - до 90 млрд.драмов, а депозиты до востребования физлиц - на 30%. В целом, вклады физлиц (до востребования и срочные) составили порядка 115 млрд драмов. Карточный портфель физлиц вырос на 15%, потребительских кредитов - на 70%.

Доля кредитного портфеля физических лиц на рынке составила около 11,5%, депозитного портфеля физических лиц - порядка 10%. "Эти цифры

- отражение проектов, реализованных в 2017 году, в течение которого основная задача состояла в подготовке технического управленческого кадрового фундамента для построения бизнеса, ориентированного на самые амбициозные цели", - констатировал он.

По данным "Финансового Рейтинга Банков Армении" на 31.12.2017г., подготовленного ИК АрмИнфо, активы Банка ВТБ (Армения) составили

216.1 млрд драмов, кредитные вложения - 171.5 млрд. драмов, розничное кредитование - 90.4 млрд. драмов. Общие обязательства Банка составили

175.4 млрд. драмов, в структуре которых 56,4% пришлось на долю срочных депозитов - 98.9 млрд. драмо, из коих 85.6 млрд. драмов - это средства физлиц. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г составил 484,10 др/$1).

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.