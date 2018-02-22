Четверг, 22 Февраля 2018 13:50

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 22 февраля одобрило Стратегию развития экологического образования и воспитания. Как заявил министр охраны природы Арцвик Минасян, представляя документ, основная цель документа - повышение экологической культуры в стране путем предоставления экологических знаний, как в дошкольных учебных заведениях, так и в школах и вузах. При этом предполагается привлечь общественность в процесс путем неформального и дополнительного экологического образования.

В ходе разработки Стратегии, как указал министр, ведомство тесно сотрудничало с министерствами образования и науки, территориально управления и развития, Советом гражданской службы Армении, поскольку "вопрос очень объемный и затрагивает все области госуправления".

В рамках стратегии предусматривается также формирование межведомственной комиссии, которая займется мониторингом и оценкой результатов работы.