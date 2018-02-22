Четверг, 22 Февраля 2018 13:47

АрмИнфо. "Круг-дружбы" Франция-Арцах поздравил Нагорный Карабах с Днем возрождения. "30 лет назад, 20 февраля, Совет народных депутатов, выражая волю арцахского народа, принял историческое решение, которое открыло новую страницу в истории Арцаха и стало важным этапом освободительного движения.

Арцахское движение было беспрецедентным, подлинно демократическим и мирным движением за гражданские и национальные права, экономическое равенство и культурную самобытность. 13 февраля 1988 года в Степанакерте, десятки тысяч людей спонтанно сплотившись, вышли на улицу в защиту своих прав, скандируя "Свобода", "Гласность", "Перестройка" и "Воссоединение с Арменией". Арцахское движение вдохновило миллионы людей постсоветского пространства на борьбу за свою свободу", - говорится в заявлении, поступившем в АрмИнфо.

При этом, "Круг дружбы" напомнил, что Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, к которой незаконно был присоединен Нагорный Карабах, на демократические, мирные и законные демонстрации ответила жестокими погромами и убийствами проживающего в различных городах Азербайджана (Сумгаите, Кировабаде, Баку) армян. "Национальная ненависть к армянам до сих пор остается государственной политикой, проводимой властями Азербайджана, на самом высоком уровне, отрицая тем самым право народа Арцаха на существование. Мы чтим память тех, кто пожертвовал жизнью ради того, чтобы Республика Арцах обрела свободу и построила демократическое государство. Он вновь подтверждает необходимость и необратимость безотлагательного признания международным сообществом полной независимости Арцаха. Реалии требуют возвращения Республики Арцах за стол переговоров, что очень важно для окончательного урегулирования конфликта и установления мира на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении круга дружбы.