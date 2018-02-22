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АрмИнфо. "Круг-дружбы" Франция-Арцах поздравил Нагорный Карабах с Днем возрождения. "30 лет назад, 20 февраля, Совет народных депутатов, выражая волю арцахского народа, принял историческое решение, которое открыло новую страницу в истории Арцаха и стало важным этапом освободительного движения.
Арцахское движение было беспрецедентным, подлинно демократическим и мирным движением за гражданские и национальные права, экономическое равенство и культурную самобытность. 13 февраля 1988 года в Степанакерте, десятки тысяч людей спонтанно сплотившись, вышли на улицу в защиту своих прав, скандируя "Свобода", "Гласность", "Перестройка" и "Воссоединение с Арменией". Арцахское движение вдохновило миллионы людей постсоветского пространства на борьбу за свою свободу", - говорится в заявлении, поступившем в АрмИнфо.
При этом, "Круг дружбы" напомнил, что Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, к которой незаконно был присоединен Нагорный Карабах, на демократические, мирные и законные демонстрации ответила жестокими погромами и убийствами проживающего в различных городах Азербайджана (Сумгаите, Кировабаде, Баку) армян. "Национальная ненависть к армянам до сих пор остается государственной политикой, проводимой властями Азербайджана, на самом высоком уровне, отрицая тем самым право народа Арцаха на существование. Мы чтим память тех, кто пожертвовал жизнью ради того, чтобы Республика Арцах обрела свободу и построила демократическое государство. Он вновь подтверждает необходимость и необратимость безотлагательного признания международным сообществом полной независимости Арцаха. Реалии требуют возвращения Республики Арцах за стол переговоров, что очень важно для окончательного урегулирования конфликта и установления мира на Южном Кавказе", - отмечается в сообщении круга дружбы.
|Республиканская партия Армении и АРФ Дашнакцутюн выдвинули кандидатов в первый состав Высшего судебного совета
|Арцвик Минасян: Строительные работы на территории памятника "Симфония камней" приостановлены - Надолго ли
|Аун: Ливан стоит рядом с Арменией в деле защиты естественных прав её народа на суверенитет, мир и процветание
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|Президент Ливана и премьер-министр Армении наметили перпспективные сферы для сотрудничества между двумя старанами
|Саргсян: Каким бы ни было разрешение карабахского конфликта, в его основе должно быть право народа Арцаха свободно жить на своей исторической земле
|Президент Ливана и спикер Парламента Армении обсудили вопросы сотрудничества
|Экс-министр ИД Арцаха: Отсутствие государственной политики по защите прав армянских беженцев из Азербайджана привело к вердикту ЕСПЧ по делу Чирагова
|Блок "Елк" обратится в Конституционный суд для выяснения законности положения о проведении выборов 4-ого президента Армении в Национальном Собрании
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|Саркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления Баку
|В Армении утвердили порядок проведения экологического мониторинга и публикации результатов недропользователями
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|Армен Ашотян: Власти Азербайджана, продолжая охоту на людей у себя в стране, теперь пытаются занять этим и за пределами АР
|Шаварш Кочарян: Мы будем бороться за свободу и независимость армян Арцаха
|Ара Баблоян: Карабахское движение способствовало созданию 2-х независимых армянских государств
|Амбициозные планы Банка ВТБ (Армения) - стать первым банком в стране
|В Армении задумались над экологическим образованием населения страны
|"Круг дружбы" Франция-Арцах: Расовая ненависть к армянам до сих пор остается государственной политикой руководства Азербайджана
|Европейский офис Ай-Дата про инициативу Баку: Каких-либо предпосылок для объявления в международный розыск Kаспара Карампетяна не существует
|Саргсян: Ереван заинтересован в расширении отношений с Бейрутом
|Иван Телегин назначен гендиректором Банка ВТБ (Армения)
|Варужан Октанян: Ошибочно считать, что Армения улучшила свои позиции в Индексе борьбы с коррупцией
|КПП Верхний Ларс открыт для проезда автомобилей все видов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го февраля
|Казахстан призывает ближневосточные стороны вернуться за стол переговоров
|Глава МИД Армении привлек внимание европарламентариев на притязания Алиева на Ереван
|Налбандян: Армения не требовала признания Турцией Геноцид армян как предпосылки для нормализации отношений
|Эдвард Налбандян встретился с Федерикой Могерини
|Эдвард Налбандян ожидает новых инициатив ЕС, и, среди прочих, начало диалога по либерализации визового режима
|Президент Ливана посадил ель на Аллее памяти мемориального комплекса "Цицернакаберд"
|Армен Саркисян с представителями армянской общины Австрии обсудил взаимоотношения Армения-Диаспора
|Ереван и Брюссель подписали Приоритеты партнерства ЕС-Армения
|В Тавушской области Армении может появиться индустриальный экологический парк
|ИНЕКОБАНК подытожил 2017г с прибылью в $14.5 млн, заняв первенство по рентабельности капитала
|Плановый мониторинг ОБСЕ на армяно-азербайджанской госгранице прошел без инцидентов
|Спикер Национального Собрания и новоназначенный посол Бразилии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Баку призывает Париж не верить Еревану
|Арагац Ахоян: Брат Эрдогана не может быть представителем армянской общины в Турции
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|Азербайджан объявил в международный розыск главу Европейского бюро комитета "Ай Дата" Каспара Карампетяна
|Посол: США делают все возможное для мирного решения карабахской проблемы
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го февраля
|Автомобильные дороги в Армении в основном проходимы
|Париж призывает стороны карабахского конфликта воздержаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к обострению напряженности
|На ереванской площади "Свобода" начался праздничный митинг, приуроченный 30-летию освободительного движения за Нагорный Карабах
|В Степанакерте состоялся торжественный прием, приуроченный 30-летию освободительного движения за Нагорный Карабах
|В МЧС Армении поднят вопрос повышения уровня устойчивости к стихийным бедствиям
|В Армении намерены повысить пенсионный возраст до 65 лет
|Делегация ГШ Армении отправилась в Москву
|Смбат Саиян: На данный момент в Армении 10 работающих содержат 11 пенсионеров
|Эксперт: Как только Баку почувствует себя настолько сильным, чтобы решить карабахский конфликт военным путем, он приступит к наступательным действиям
|Давид Арутюнян: ЕС выделил Армении 17 миллионов евро на развитие сферы защиты прав человека
|"Глас народа": Существенная часть армянского общества обуславливают высокий уровень армяно-российских отношений личностями Саргсяна и Путина
|С 1 января 2019 года в Армении заработает новая система проведения медико- социальной экспертизы
|Министр юстиции: Результаты предпринятых мер по борьбе с коррупцией мы увидим в ближайшее время
|Давид Арутюнян: Внедрения передвижных радаров и спидометров никоим образом не нарушают права граждан
|Президент Армении: Неволя не имеет оправдания, а у свободы нет альтернативы
|Давид Арутюнян: Несмотря на то, что 125 статья еще не вступила в силу, согласно новой Конституции, выбирать нового президента имеет право только Национальное Собрание
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