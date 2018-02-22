Четверг, 22 Февраля 2018 13:01

АрмИнфо.Пост гендиректора Банка ВТБ (Армения), который в течение 6 лет занимал Юрий Гусев, с 24 февраля сменит Директор департамента развития розничного бизнеса, член директората Банк ВТБ (Армения) Иван Телегин. Об этом в ходе пресс-конференции 21 января сообщил член правления, заместитель руководителя Глобальной бизнес - линии <Розничный бизнес> Банка ВТБ (ПАО) Владимир Верхошинский, отметив, что данное решение было принято на заседании Совета ЗАО "Банк ВТБ (Армения).

<Мы благодарим и прощаемся с Юрием Гусевым, который 9 лет работал в Банке ВТБ Армении, и 6 лет возглавлял один из опорных банков группы ВТБ. Юрий Васильевич принял решение возвращаться в Россию, где возглавит московский бизнес банка <Открытие>>, - сказал он.

В частности, по итогам заседания было принято решение о назначении В. Верхошинского председателем Совета ЗАО "Банк ВТБ (Армения)".

Отметим, что Иван Телегин имеет 16-летний опыт в финансовой сфере, с 2011 года - в группе ВТБ. В 2016 г. был назначен на должность Директора Департамента развития розничного бизнеса, члена Директората ЗАО "Банк ВТБ (Армения)". В новой должности перед ним стоят амбициозные задачи по развитию бизнеса группы ВТБ на территории Республики Армения и по выводу банка на лидирующие позиции на рынке. Банк ВТБ (Армения) держит лидирующие позиции в розничном бизнесе. В 2017 году банк перевыполнил план в этом блоке в 6 раз, с обеспечением операционной прибыли на уровне 10 млрд драмов.