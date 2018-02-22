Четверг, 22 Февраля 2018 12:49

АрмИнфо.Армения заняла 107 строчку в рейтинге "Индекс восприятия коррупции -2017", опубликованном 21 февраля международной неправительственной организацией Transparency International.

Армения набрала 35 баллов из 100 возможных, что на две позиции выше, чем в 2016 году. Тогда Армения заняла 113 строчку с 33 баллами.

Меж тем, исполнительный директор Антикоррупционного центра "Транспаренси интернешнл" Варужан Октанян убежден, что мнения о том, что Армения улучшила свои позиции в рейтинге ИВК - ошибочны. "Та разница, которую мы видим в данных 2016 и 2017 годов находится в пределах статистической погрешности. Фактически прогресса в борьбе с коррупцией как такового нет. Процесс заболачивания продолжается", - сказал Октанян 22 февраля на пресс-конференции в Ереване. При этом он добавил, что в последний период в Армении принят ряд антикоррупционных законов, однако есть проблемы в направлении их реализации. "Наличие политической воли плюс соответствующие структуры, вот залог успешной борьбы с коррупцией", - сказал Октанян.

Он также проинформировал, что в текущем году, как и в предыдущем, ИВК составлен на основе данных 6 аккредитованных международных рейтинговых агентств и опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах.

Transparency International проводит исследование уровня коррупции по всему миру, и в этом году число оцениваемых стран возросло до 180. В опубликованном докладе отмечается, что ни одной стране не удалось набрать более 90 баллов в индексе восприятия коррупции за 2017 год, что свидетельствует о том, что коррупция присуща всем странам мира. Более того, большинство стран практически не добиваются прогресса в деле устранения коррупции. Согласно данным исследования, более двух третей стран набрали меньше 50 баллов в рейтинге ИВК, средний балл составил 43.

Наилучшие показатели зафиксированы у Новой Зеландии и Дании. Они заняли первое место в рейтинге с показателями 89 и 88 баллов соответственно. Сирия, Южный Судан и Сомали заняли наихудшие показатели - 14, 12 и 9 соответственно. Наиболее успешным регионом является Западная Европа со средним баллом 66. Самыми результативными регионами являются страны Африки к югу от Сахары (средний балл 32) и Восточная Европа и Центральная Азия (средний балл 34).

Соседняя Грузия заняла 46 строчку с результатом в 56 баллов, Турция 81 строчка с 40 баллами, Азербайджан 122 позиция и 31 балл. Партнеры Армении по Евразийскому экономическому союзу получили следующие результаты: Россия - заняла 135 строчку, набрав 29 баллов, Беларусь 68 строчка с результатом в 44, Казахстан 122 строчка с 31 баллом. -0-