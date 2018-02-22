Четверг, 22 Февраля 2018 10:57

АрмИнфо. По положению на 08.00 22-го февраля в Армении все автомобильные дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, труднопроходима дорога Сотк-Карвачар, а также перевал Варденяц, на котором наблюдается гололедица, а на дорогах города Горис Сюникской области - туман. МЧС вновь призывает водителей пользоваться исключительно зимними шинами.

Согласно оперативным данным Департамента ЧС МВД Грузии, автомобильная дорога Стпацминда - Ларс открыта для проезда автомобилей всех видов.