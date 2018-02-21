Среда, 21 Февраля 2018 22:56

АрмИнфо. Казахстанская делегация во главе с Первым заместителем Министра иностранных дел МухтаромТлеуберди приняла участие в заседании Совета Безопасности ООН по положению на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины.

Как сообщает посольство РК в РА, встреча в формате открытого брифинга была организована кувейтским председательством. На ней в качестве спикеров выступили Генсек ООН АнтониуГутерриш и Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов. Прошедший брифинг привлек особое внимание благодаря участию в нем Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.

М.Тлеуберди призвал Израиль и Палестину вернуться за стол переговоров для достижения решения в соответствии с нормами международного права. Казахстанской стороной была вновь озвучена позиция о поддержке права Палестины на независимость, а Израиля – на безопасность.

М. Тлеуберди также призвал стороны сохранить исторический статус-кво Иерусалима в соответствии с ранее достигнутыми международными соглашениями. Казахстан призвал восстановить доверие между сторонами и начать переговоры для достижения согласия по нерешенным вопросам и придания им так называемого «окончательного статуса».

А. Гутерриш подтвердил приверженность ООН поддержке сторон в их усилиях по достижению двугосударственного решения, т.е. мирного сосуществования двух независимых государств Израиля и Палестины в границах 1967 года с общей столицей в Иерусалиме.

В своих выступлениях члены Совбеза выразили приверженность мирному урегулированию палестино-израильского конфликта и формуле мирно сосуществующих двух соседних государств.

Поблагодарив палестинского лидера Махмуда Аббаса за участие в брифинге, глава казахстанской делегации разделил озабоченность выступивших в отношении будущего двугосударственного решения, а также дефицита финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.