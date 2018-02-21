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АрмИнфо. Казахстанская делегация во главе с Первым заместителем Министра иностранных дел МухтаромТлеуберди приняла участие в заседании Совета Безопасности ООН по положению на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины.
Как сообщает посольство РК в РА, встреча в формате открытого брифинга была организована кувейтским председательством. На ней в качестве спикеров выступили Генсек ООН АнтониуГутерриш и Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов. Прошедший брифинг привлек особое внимание благодаря участию в нем Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса.
М.Тлеуберди призвал Израиль и Палестину вернуться за стол переговоров для достижения решения в соответствии с нормами международного права. Казахстанской стороной была вновь озвучена позиция о поддержке права Палестины на независимость, а Израиля – на безопасность.
М. Тлеуберди также призвал стороны сохранить исторический статус-кво Иерусалима в соответствии с ранее достигнутыми международными соглашениями. Казахстан призвал восстановить доверие между сторонами и начать переговоры для достижения согласия по нерешенным вопросам и придания им так называемого «окончательного статуса».
А. Гутерриш подтвердил приверженность ООН поддержке сторон в их усилиях по достижению двугосударственного решения, т.е. мирного сосуществования двух независимых государств Израиля и Палестины в границах 1967 года с общей столицей в Иерусалиме.
В своих выступлениях члены Совбеза выразили приверженность мирному урегулированию палестино-израильского конфликта и формуле мирно сосуществующих двух соседних государств.
Поблагодарив палестинского лидера Махмуда Аббаса за участие в брифинге, глава казахстанской делегации разделил озабоченность выступивших в отношении будущего двугосударственного решения, а также дефицита финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
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|На ереванской площади "Свобода" начался праздничный митинг, приуроченный 30-летию освободительного движения за Нагорный Карабах
|В Степанакерте состоялся торжественный прием, приуроченный 30-летию освободительного движения за Нагорный Карабах
|В МЧС Армении поднят вопрос повышения уровня устойчивости к стихийным бедствиям
|В Армении намерены повысить пенсионный возраст до 65 лет
|Делегация ГШ Армении отправилась в Москву
|Смбат Саиян: На данный момент в Армении 10 работающих содержат 11 пенсионеров
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|С 1 января 2019 года в Армении заработает новая система проведения медико- социальной экспертизы
|Министр юстиции: Результаты предпринятых мер по борьбе с коррупцией мы увидим в ближайшее время
|Давид Арутюнян: Внедрения передвижных радаров и спидометров никоим образом не нарушают права граждан
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|Давид Арутюнян: Несмотря на то, что 125 статья еще не вступила в силу, согласно новой Конституции, выбирать нового президента имеет право только Национальное Собрание
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|Министр юстиции: Обе стороны, участвующие в потасовке в Совете старейшин Еревана, вели себя неподобающим образом
|В Ереване убеждены: Отсутствие надлежащей реакции международного сообщества на заявления Алиева привело к новым угрозам применения силы, звучащим из Баку
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|В одном из жилых домов в Ереване произошел взрыв
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|Следственный комитет: Нападавшие на филиал Банка ВТБ (Армения) похитили валюты на сумму эквивалентную порядка 8.5 млн драмам
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|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 20 февраля
|На столичный филиал №4 Банка ВТБ (Армения) совершено нападение
|Офис УПЧ Армении не видит никакого сужения полномочий Омбудсмена в ограничении его участия в заседаниях правительства
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|В Степанакерте убеждены: Налаживание прямого и открытого диалога между Арцахом и другими странами будет способствовать разрешению существующих в регионе проблем
|С 1 марта 2018 года в Армении аптеки обяжут выпускать антибиотики, гормональные и кодеинсодержащие препараты только по рецепту врача
|Степанакерт: Препятствуя возобновлению трехсторонних переговоров с участием Арцаха, Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионе
|Конверс Банк объявил о запуске новой услуги USSD для картодержателей
|Глава МИД Арцаха: Первоочередной задачей в процессе урегулирования карабахского конфликта является обеспечение необратимости мирного процесса
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|Министры иностранных дел Армении и Егпита обсудили перспективы по развитию сотрудничества
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|В Ватикане будет установлен памятник Григору Нарекаци
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