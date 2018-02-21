Среда, 21 Февраля 2018 21:30

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян находящийся с рабочим визитом в Брюсселе 21 февраля встретился с встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает пресс-служба МИД, представитель ЕС выразила благодарность за позитивное участие Армении на Брюссельском саммите Восточного партнерства. Эдвард Налбандян и Федерика Могерини выразили удовлетворение высоким уровнем регулярных контактов РА-ЕС.

Собеседники затронули Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, а также тему реализации ряда положений документа после его ратификации Арменией. Налбандян и Могерини каснулись вопросов, связанных с подготовкой первого заседания Совета партнерства.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-Европейский Союз, участие Армении в различных проектах ЕС, в частности, COSME и "Горизонт 2020". Обе стороны выразили удовлетворение вступлением Армении в программу "Креативная Европа" в следующем месяце.

Глава МИД поблагодарил Европейский Союз за содействие развитию Армении со времени ее независимости, который, по словам министра, сыграл значительную роль в осуществлении реформ и развитии институционального потенциала страны.

Министр иностранных дел Армении и Верховный представитель ЕС обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Эдвард Налбандян представил Федерике Могерини совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта.

В конце встречи Эдвард Налбандян и Федерика Могерини в качестве сопредседателей Совета сотрудничества Армения-ЕС подписали документ о Приоритетах партнерства ЕС- Армения.