Среда, 21 Февраля 2018 21:27

АрмИнфо. Межпарламентское сотрудничество играет важную роль в контексте политического диалога между Арменией и Европейским Союзом. В этой связи Комитет парламентского сотрудничества является эффективной платформой, последняя сессия которой была успешно проведена в Ереване в декабре прошлого года. Наша страна скоро переключится на парламентскую систему правления, где межпарламентское сотрудничество будет иметь повышенное значение. Об этом 21 февраля во время своего выступления в Комитете по международным отношениям Европарламента заявил министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Налбяндян отметил, что укрепление демократических структур всегда было одним из приоритетов сотрудничества Армения- ЕС. Парламентские выборы в Армении в апреле 2017 года показали, что прогресс, достигнутый в поддержании основных свобод, является стабильным и в этом отношении Армения ценит поддержку Европейского Союза. "Мы благодарны Европейскому парламенту за присоединение к команде из 650 международных наблюдателей в Армении, которые пришли к выводу, что парламентские выборы были хорошо организованы и во время выборов соблюдались основные свободы. Европейский Союз, в свою очередь, заявил, что результаты выборов отражают волю народа Армении. Мы готовы продолжать наше сотрудничество с ЕС, в том числе в рамках Диалога по правам человека, а также с БДИПЧ / ОБСЕ, Советом Европы и всеми нашими партнерами для реализации их предложений по дальнейшему совершенствованию избирательного процесса и укрепления нашей демократии" - заявил внешнеполитического ведомства. По словам главы ИД РА, дальнейшее укрепление демократических структур, верховенства закона, укрепление судебной системы, эффективное управление являются осью Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанном между Арменией и ЕС в ноябре прошлого года, что стало одним из основных достижений саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение отражает глубину и масштабы партнерства между Арменией и ЕС и излагает руководящие принципы для будущего сотрудничества. "Мы глубоко убеждены в том, что данное Соглашение будет способствовать осуществлению процесса реформ в нашей стране и устойчивому развитию в областях, охватываемых соглашением. Мы заявили, что Армения завершит процесс ратификации этого джокумента в апреле", - отметил Налбандян. Также министр отметил важность того факта, что Армении удалось заложить крепкие основы для расширения сотрудничества с ЕС, являясь при этом активным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом смысле Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение может стать положительным прецедентом для взаимосвязи между различными интеграционными структурами.

Налбандян отметил также, что за последние два года Армения активно участвовала в ряде программ сотрудничества с ЕС, в частности, в рамках программ конкурентоспособности малых и средних предприятий (COSME) и ГОРИЗОНТА- 2020. Было подписано Соглашение об общей авиационной зоне между Республикой Армения и Европейским Союзом в рамках проекта Транс-Европейской транспортной сети (TEN-T). Завершаются переговоры о присоединении к программе Creative Europe, которая будет подписана в марте. <Мы с нетерпением ожидаем новых инициатив, и, среди прочих, начало диалога по либерализации визового режима. Мы высоко ценим решительную поддержку Европейского парламента по этому вопросу>, - подчеркнул Налбандян.

В заключении своей речи министр отметил, что Армения и сопредседатели Минской группы ОБСЕ делают все возможное, для мирного урегулирования нагорно-карабахского вопроса.