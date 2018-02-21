Среда, 21 Февраля 2018 20:16

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 21 февраля созвал совещание, в ходе которого с представителями строительных компаний обсуждались вопросы, касающиеся упрощения процедур разрешений на застройку и перспектив развития сферы строительства. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе Правительства РА.

На совещании премьер-министр отметил, что правительство придает важное значение развитию строительного сектора и готово обсудить пути решения имеющихся проблем в данном формате периодических встреч, а также выслушать предложения по стимулированию бизнес-программ.

В свою очередь, представители компаний-застройщиков затронули ряд вопросов, касающихся улучшения законодательного и ценообразующего нормативного поля в сфере строительства, а также упрощения налогового администрирования, уточнения кадастровых процедур и т.д.

Премьер-министр поручил представителям заинтересованных ведомств в течении недели обсудить с застройщиками возможные решения вышеуказанных проблем, а главе Госкомитета градостроительства

К.Карапетян поручил подытожить результаты обсуждений и доложить.

К.Карапетян обратил внимание строителей и застройщиков на возможности развития сфер туризма и инфраструктур в областях страны. По его словам, в Джермуке и Цахкадзоре сложилась неоднозначная ситуация, обусловленная тем, что в Джермуке строятся гостиницы, но вложенные средства окупаются достаточно поздно. "Мы вкладываем деньги, однако ничего не делаем по части инфраструктур, а ведь затраты окупаются только через 2 года. Обратите внимание на Ванадзор и Гюмри. До 7 декабря центр Гюмри - площадь и смежная улица, будут в очень хорошем состоянии. Не надо направлять все усилия исключительно на строительство квартир", - подытожил встречу К.Карапетян.