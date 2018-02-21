Среда, 21 Февраля 2018 20:10

АрмИнфо. Президент Ливана Мишель Аун 21 февраля посетил мемориальный комплекс "Цицернакаберд" в Ереване.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Аун посетил "Цицернакаберд" в сопровождении членов ливанской делегации, а также мэра Еревана Тарона Маргаряна возложил венок к мемориалу памяти жертв Геноцида армян. Президент Ливана также посадил ель на Аллеи памяти Мемориала.

Затем, Аун посетил Музей Геноцида армян, ознакомился с выставкой и написал заметку в Книге поминовения достопочтенных гостей.

Отметим, что президент Ливана Мишель Аун прибыл в Ереван с официальным визитом. В рамках визита запланированы встречи Ауна с высшим руководством Армении - президентом, председателем Национального Собрания, премьер- министром. Намечена также встреча с католикосом всех армян Гарегином II.