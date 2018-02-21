Среда, 21 Февраля 2018 20:00

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в Великобритании, кандидат в президенты от Республиканской партии Армении Армен Саркисян, 20 февраля в рамках своего визита в армянские общины за рубежом, в Вене встретился с лидерами австрийско-армянских организаций.

Как сообщает пресс-служба РПА, в начале встречи Армен Саркисян представил свое видение развития Армении в случае его избрания на должность президента. Он также рассказал о всеармянских проблемах и предложил поощрять диалог для поиска решений важных вопросов.

Затем в ходе беседы А.Саркисяна с руководителями общин, были озвучены мнения австрийских армян по политическим, социально-экономическим, культурным и образовательным вопросам Армении. Стороны также затронули отношения Армения-Диаспора.