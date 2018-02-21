Среда, 21 Февраля 2018 18:24

АрмИнфо. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Брюсселе подписали Приоритеты партнерства ЕС-Армения.

Как сообщается на официальном сайте ЕС, документ устанавливает общие приоритеты политики на ближайшие годы в соответствии с новым Соглашением между ЕС и Арменией о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Подписанный документ охватывает четыре основных направления сотрудничества, в частности: укрепление институтов и эффективное управление; экономическое развитие и рыночные возможности; связь, энергоэффективность, окружающая среда и климатические действия; мобильность и контакты между людьми.

В организации сообщают, что Приоритеты партнерства будут иметь ключевое значение с точки зрения выделения финансовой помощи Армении в период до 2020 года. Европейский Союз планирует предоставить Армении около 160 млн. евро за указанный период. Средства планируется инвестировать, среди прочего, в такие области как образование и инновации, являющиеся ключевыми для экономического развития Армении.

"Европейский Cоюз и Армения, подписав данное соглашение, еще больше укрепляют нашу и без того крепкую дружбу и сотрудничество. В сочетании с нашим новым Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое мы подписали всего три месяца назад на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, мы укрепляем наше совместное обязательство добиваться положительных результатов в областях, которые действительно влияют на жизнь людей, как в ЕС, так и в Армении", - отметила Могерини.

В свою очередь Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан приветствовал принятие приоритетов партнерства между Европейским союзом и Арменией. По его словам, это является прямым результатом дифференциации двусторонних отношений на основе взаимных интересов.

На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, в том числе и реализацию рамочного соглашения Армения-ЕС.