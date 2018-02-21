Среда, 21 Февраля 2018 17:58

АрмИнфо.В Тавушской области Армении может появиться индустриальный экологический парк. Разработка проекта находится в стадии реализации и будет представлена на рассмотрение правительства РА. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил эксперт Общественного совета при президенте РА, бывший депутат Национального Собрания РА Тарон Саакян.

По его словам, в задачу парка будет входить переработка отходов производства на промышленные цели. Предусмотрено, в частности, перерабатывать отходы сельскохозяйственного производства (ягоды, овощи), отходы от санитарной вырубки лесов под производство экологически чистой продукции, в том числе, удобрений. Кроме того, предусмотрено также организовать переработку отходов горнорудной отрасли, например, неметаллических пород. Реализация проекта будет носить мультипликативный эффект, поскольку позволит создать не только постоянные рабочие места, но и привлекать отходы производства от физических и юридических лиц.

Тарон Саакян уклонился от ответа на вопрос сколько будет стоить данная программа, заметив лишь, что проект находится в стадии согласований с различными ведомствами, в том числе, с министерством сельского хозяйства. "После завершения всех процедур программа будет представлена в правительство страны. К тому времени станет известны и объемы инвестиций, которые предусмотрено осуществить в формате государственно- частного партнерства", - сказал Тарон Саакян.