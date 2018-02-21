Среда, 21 Февраля 2018 17:54

АрмИнфо. ИНЕКОБАНК подытожил 2017г с чистой прибылью в 7.025 млрд драмов ($14.5 млн), заняв первенство по рентабельности капитала (ROE=17%). Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, активы за 2017 год возросли на 18% до 278 млрд драмов, соотношение к которым ликвидных активов составило 29%.

В структуре активов ИНЕКОБАНКа высоколиквидные активы возросли на 30%, а кредитный портфель вырос на 8% до 173 млрд драмов. Причем, объем розничных кредитов увеличился за 2017 год на 15,2% до 57 млрд драмов, а корпоративных - на 4% до 121 млрд драмов.

Общие обязательства ИНЕКОБАНКа достигли 230 млрд драмов, увеличившись за 2017 год на 19%. В их структуре доля обязательств перед клиентами составила 61%, благодаря годовому росту абсолютной величины на 28% до 141 млрд драмов, из коих 75% - это сбережения физлиц.

Общий капитал ИНЕКОБАНКа достиг к концу 2017 года 48 млрд драмов, что обеспечило достаточность капитала на уровне 14,6% (при нормативно требуемых min 12%).

"Успехи Банка носят продолжительный характер: правильно выбранная стратегия и ее пошаговое воплощение в жизнь и есть гарант продвижения на лидирующие позиции. Самое главное достижение - высокий уровень прибыли, обеспечивший первенство по рентабельности капитала. Показатели Банка позволяют противостоять всем неожиданным "перевоплощениям" рынка", - заметил Финансовый Директор ИНЕКОБАНКа Айк Восканян, добавив, что усилия по повышению эффективности обеспечивают продолжительный результат.

По его словам, в течение отчетного года соотношение расходы/доходы снизилось на 5,6 процентных пункта, составив 34,2%. Чисто процентные доходы выросли за 2017 год на 13,5% до 15.7 млрд драмов. Операционные доходы возросли за год на 12,4%, составив 19.9 млрд драмов. Потери от обесценивания сократились на 9,6% до 4.1 млрд драмов. В результате, уровень кредитного риска снизился на 0,5 процентных пункта - до 2,4%.

"Банк активно продолжает использовать в своей деятельности новые технологии, что положительно сказывается на различных показателях. В

2017 году улучшена и модернизирована кредитная скоринговая система, в результате чего уровень неработающих кредитов сократился на 1,1 процентных пункта, а коэффициент их покрытия вырос до 62%", - заявил

А. Восканян.

Отметим, что ИНЕКОБАНК функционирует на армянском рынке с октября 1996 года. В декабре 2016 года с ИНЕКОБАНКом объединился ProCredit Bank, и в рамках этого процесса в капитал был привлечен институциональный инвестор в лице EBRD. С учетом этого долевое участие мажоритарных акционеров ИНЕКОБАНКа ныне выглядит следующим образом: Балоян Аветис - 27,4%, Сафарян Карен - 23,67%, EBRD - 22,7%, член банковской группы KfW - Deutsche Investitions-und Entwicklunsgesellschaft mbH (DEG) - 9,58%, Международная Финансовая Корпорация (IFC) - 7,1%. Филиальная сеть Банка насчитывает 21 подразделение, из коих 13 расположены в Ереване и 8 - в областях Армении. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г составил 484,10 др/$1).