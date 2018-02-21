Среда, 21 Февраля 2018 16:58

АрмИнфо. Плановый мониторинг ОБСЕ на армяно- азербайджанской госгранице в направлении Тавушской области РА прошел без инцидентов.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МО страны. Согласно сообщению, мониторинг был проведен 21 февраля в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огнйен Йович.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.