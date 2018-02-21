Среда, 21 Февраля 2018 14:45

АрмИнфо. МИД Азербайджана призывает французских коллег не поддаваться на "дезинформацию и пропаганду Армении и армянского лобби во Франции".

Выступить с таким заявлением внешнеполитическое ведомство Азербайджан вынудило вчерашнее заявление Парижа относительно высказываний президента АР Ильхама Алиева, где последний выразил притязания на Ереван.

Так, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заверил, что Франция, которая вместе с другими странами-сопредседателями более 25

лет занимается урегулированием нагорно-карабахского конфликта, очень хорошо знает о том, что главной причиной напряженности в регионе является продолжение "военной оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении".

Гаджиев не преминул в тысячный раз напомнить о четырех резолюциях Совбеза ООН и миллионах вынужденных переселенцах, забыв о том, что все население страны по официальным данным составляет чуть более 10 млн. "Заявление президента Азербайджана о возвращении азербайджанцев на свои "исторические земли", как это закреплено в международных документах и резолюциях СБ ООН, является одним из важных гуманитарных принципов процесса урегулирования конфликт", - заверил он. При этом, Гаджиев выразил убеждение, что Францию как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена СБ ООН и других сопредседателей должны серьезно беспокоить действия Армении в Нагорном Карабахе.

Представитель МИД Азербайджана также выразил обеспокоенность налаживанием связей регионов Франции с Арцахом, а также въезд представителей НКР на территорию Франции якобы в нарушение положений Шенгенской визы и проводимой ими пропагандой.

Воспользовавшись случаем, Гаджиев коснулся поздравительного послания президента Армении Сержа Саргсяна по случаю 30-летия Карабахского движения, и призвал Францию выразить обеспокоенность в вязи с героизацией армянским лидером Монте Мелконяна (Монте "Аво" Мелконян - Национальный герой Армении и герой Арцаха, активный участник Карабахской войны, один из организаторов и руководителей армянских сил в Нагорном Карабахе - Ред.).

Отметим, что в МИД Франции, на состоявшемся 20 февраля брифинге, на просьбу выразить отношение Парижа к заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, где последний выразил притязания на Ереван, в частности, заявили: "Франция по-прежнему полностью привержена к урегулированию нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров. Призываем стороны конфликта добросовестно работать в этом направлении, и воздержаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к обострению напряженности".