Среда, 21 Февраля 2018 14:03

АрмИнфо.Брат Эрдогана не может быть представителем армянской общины в Турции. Об этом 21 февраля на пресс-конференции заявил бывший депутат Национального Собрания Армении, сопредседатель Национального съезда западных армян Арагац Ахоян.

Ахоян отметил, что предстоятель ААЦ в Константинополе представляет всю армянскую общину, и им не может быть человек, который ведет антиармянскую политику.

Вчера представители более чем 15 армянских общественных организаций, в Эчмиадзине, провели митинг, на котором они выступили против решения властей Турции сохранить за Арамом Атешяном сан наместника патриарха епархии. "Вмешательство властей Турции в дела ААЦ неприемлемо, и недопустимо, и лицемерный человек, который осуждал признание Геноцида армян Германией, не должен занимать подобный важный пост", - отметил политик.

При этом Ахоян отметил, что он понимает, что, живя в Турции и представляя армянскую общину в этой стране, необходимо иметь хорошие отношения с властями, однако, это не значит, что предстоятель Константинопольской епархии должен вести антиармянскую политику, которую проводит Атешян. "Атешян препятствует армянам, обратившимся в ислам, снова вернуться к нашей вере, уже 3 года как не проводит литургию в Ванской церкви, поясняя это тем, что у него нет денег для содержания священников в Ване, при этом Атешян позволяет себе покупки дорогостоящих квартир",- отметил он.

Ахоян также отметил, что армянская община Турции сейчас находится в подавленном состоянии, та часть армян, которые могли бы повлиять на данную ситуацию, являются бизнесменами и не хотят портить отношения с Турцией, другая часть просто не имеет необходимых рычагов влияния.

Что касается вмешательства Эчмиадзина, Ахоян заявил, что все патриархаты, по сути, автономны, и Эчмиадзин не может вмешиваться в проблему внутреннего управления. "Однако, так или иначе епископы получают свой сан в Эчмиадзине, и я уверен, что представители Верховного церковного совета могут применить определенные санкции. Сегодня совет проведет совещание в связи с ситуацией, сложившейся в Константинопольском патриархате, и я уверен, примет верное решение. Однако, каким бы ни было решение, мы будем продолжать отстаивать право армянской общины Турции выбирать своего предстоятеля", - заключил Ахоян.

Отметим, что в результате затяжной болезни патриарха Константинопольской епархии Месропа Мутафяна его местоблюстителем был назначен Арам Атешян. Однако, 28 июня 2017 года Атешян был отстранен с поста наместника Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви, поскольку его взгляды относительно волнующих армянскую общину Турции вопросов, в частности, вопроса Геноцида армян, расходились с позицией общины. По итогам новых выборов временным местоблюстителем был избран архиепископ Гарегин Бекчян. Однако, власти Турции не признали Бекчяна в качестве предстояля и снова вернули данную должность Атешяну, а Бакчян покинул Турцию