Среда, 21 Февраля 2018 12:57

АрмИнфо.Конверс Банк и АйПост запустили совместную акцию для пользователей услуги Shopin. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

Согласно источнику, в рамках акции Конверс Банк предлагает клиентам, воспользовавшимся услугой Shopin в 2017г., карты Visa Gold и Visa Classic с 50%-ной скидкой оплаты годового обслуживания, а также счета Visa Virtual с кредитным лимитом. Кредитный лимит в размере до 1 млн. драмов может использоваться только в рамках услуги Shopin "АйПост", а именно на оплату услуги приобретения товаров и их доставки со стороны "АйПост".

"Посредством этой акции, Конверс Банк расширяет партнерские отношения с "Айпост" - еще одной структурой, входящей в группу, управляемую основным акционером Банка Эдуардо Эрнекяном, предлагая льготные условия предоставления некоторых банковских услуг клиентам, совершающим безналичные покупки по системе Shopin почтового оператора", - поясняется в сообщении Банка.

Одновременно, Конверс Банк предлагает клиентам некоторых филиалов "Айпост" кредиты в рассрочку на конкурентных условиях. С подробностями акции можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://conversebank.am/hy/shopin/.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №16, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 октября 2017 года банк нарастил общее число активных карт на 35,1% - до 183,8 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 28,2%, а MasterCard - 12,5% (22,9 тыс. шт. с годовым ростом на 44,4%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 9 месяцев 2017г на 62% годовых до 239.1 млрд драмов, заняв по этому показателю 1-ую позицию. У Банка на 1 октября 2017г насчитывается 104 банкомата и 753 собственных POS-терминала. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 октября 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.