Среда, 21 Февраля 2018 12:54

АрмИнфо.Азербайджан объявил в международный розыск руководителя действующей в Бельгии "Федерации европейских армян за справедливость и демократию", главу Европейского бюро комитета "Ай Дата" Каспара Карампетяна.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру страны, ему инкриминируются преступления по признакам статей 281.2. (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2. (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики в составе организованной группы). В ведомстве отмечают, что в отношении Карампетяна, на основании решения суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Примечательно, что Карампетян провинился перед азербайджанскими властями в том, что последние четыре года неоднократно посещал Нагорный Карабах, и повышал ее узнаваемость на международной арене. Данные действия Карампетяна вызвали гнев Баку, и он пополнил ряды тех, кто стал не только персоной нон грата в Азербайджане, но и теперь будет разыскиваться по требованию азербайджанской стороны по линии Интерпола за, якобы, незаконное посещение Арцаха.

"Генеральная прокуратура Азербайджана, в целях защиты прав и интересов граждан, продолжит принимать необходимые меры в отношении лиц, осуществляющих незаконную деятельность на нашей территории", - заверили в ведомстве.

Отметим, что в международном розыске по линии Интерпола по запросу Азербайджана за посещение Арцаха находятся как видные европейские политические деятели, так международно-признанные деятели искусства и науки, журналисты, блоггеры.