Среда, 21 Февраля 2018 12:04

АрмИнфо.В качестве посредника в урегулировании конфликта США делают все возможное для мирного решения проблемы, организовывая встречи конфликтующих сторон.

Об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута. Посол подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет со дня начала нагорно- карабахского конфликта (начало Карабахского движения- ред.).

"Важно помнить обо всех этих событиях, помнить прошлое, извлечь урок из всего этого. Еще более важно строить лучшее будущее. В качестве страны-посредника в урегулировании конфликта США делают все возможное для мирного решения проблемы, организовывая встречи конфликтующих сторон. Правительство США продолжит оказывать помощь вынужденным переселенцам Азербайджана", - резюмировал посол, передает АПА.