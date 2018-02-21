Среда, 21 Февраля 2018 11:13

АрмИнфо.По положению на 08.00 21-го февраля автомобильные дороги в Армении в основном проходимы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РА.

Согласно источнику, труднопроходима дорога Сотк-Карвачар, а на перевале Варденяц наблюдается гололедица. МЧС Армении вновь призывает водителей использовать зимние шины.

По данным, полученным из Департамента ЧС МВД Грузии, автомобильная дорога Степацминда-Ларс открыта для всех видов автотранспорта.