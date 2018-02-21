Среда, 21 Февраля 2018 11:11

АрмИнфо. Франция по-прежнему полностью привержена к урегулированию нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров. Об этом в ходе состоявшегося 20 февраля брифинга заявили в МИД Франции на просьбу выразить отношение Парижа к заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, где последний выразил притязания на Ереван.

При этом во французском внешнеполитическом ведомстве призвали стороны конфликта добросовестно работать в этом направлении, и воздержаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к обострению напряженности.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в начале февраля предъявил притязания на Ереван, назвав его исторической азербайджанской территорией. <Мы не должны забывать и не забываем о наших исторических землях. Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели>, - сказал Алиев. Он также подчеркнул, что политика изоляции Армении от всех региональных проектов будет продолжаться до тех пор, пока не будут "освобождены азербайджанские территории".